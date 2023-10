El dólar blue siguió escalando este martes hasta alcanzar los 1010 pesos. Es decir, un aumento de 65 pesos en la jornada y de 200 pesos en los últimos 6 días. Los niveles de inestabilidad cambiaria se potenciaron con las declaraciones incendiarias del candidato ultraliberal Javier Milei, sumado a la falta de reservas internacionales. Los dólares financieros también mostraron la presión y dieron un nuevo salto de precios. El contado con liquidación trepó a 950 pesos y terminó la jornada con una suba de 7,8 por ciento. El Banco Central vendió en torno de 220 millones de dólares en la jornada y acumula intervenciones por 470 millones en el mes.

"El valor de los dólares financieros está casi un 15 por ciento por debajo del llamado blue, cuando históricamente estuvo 4 por ciento por encima. Es evidente que hay 4 vivos que de manera ilegal operan sobre la expectativa de ahorro de la gente, generando temor e incertidumbre", consideró este martes el secretario de Finanzas, Eduardo Setti.

El nivel de especulación es de proporciones siderales, en un mercado en el que circulan rumores de todos los colores, y el candidato de la Libertad Avanza pretende ganar votos con declaraciones alarmistas sobre el futuro de los pesos. Los economistas se mostraron sumamente críticos con estas posturas, que sólo promueven el desorden de la economía y no generan soluciones.

Por ejemplo, el directo del Banco Central, Agustín D’Attellis, aseguró que “Milei no se comporta como un economista responsable, y si no lo es, tampoco puede ser un Presidente responsable. Actúa de manera antipatriótica por arañar unos votos, mientras induce la preocupación. En lugar de generar tranquilidad, lo que quiere es que siga subiendo el dólar”.

A su vez, planteó que “un pirómano no puede ser bombero. Es de los que dicen que te quieren salvar pero primero te quieren hundir. Se trata de una actitud que es irresponsable, sólo busca beneficios personales, pero no le preocupan las angustias de la gente. Es peligroso para la estabilidad del país”.

Por su parte, el consultor Emmanuel Álvarez Agis dijo que “Milei no hace declaraciones inocentes, lo que está intentando es generar una hiperinflación”. Uno de los puntos principales que menciona Agis es que el candidato de la Libertad Avanza no cuenta con los 30 mil millones de dólares que hace unos meses dijo que tenía para poder hacer la dolarización.

Por ese motivo, “está intentando llevar el dólar al nivel en el cuál puede dolarizar porque pulverizas el ingreso de la gente. La persona que creyó que tenía sentido dolarizar, porque al valor del dólar libre cobraba 600 dólares por mes, hoy se está dando cuenta de que la dolarización apunta a 300 por mes, y, si dejamos que esto avance, vamos a llegar a una cifra de 100 dólares por mes", mencionó el exviceministro de Economía.

Los propios bancos también salieron a criticar fuertemente los dichos de Milei. “Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas", advirtieron en un comunicado conjunto la Asociación de Bancos de capitales nacionales (Adeba), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), la Asociación de Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ABA).

En medio de este desorden cambiario, el equipo económico anunció una unificación de los distintos dólares cobrados para los gastos con tarjeta, en tanto que también se unificó su preció con el del dólar Solidario. A partir de esta semana, todas estas operaciones pasarán a pagar un precio idéntico cercano a los 731 pesos, que se explica por el dólar mayorista e impuestos.

La situación de presión cambiaria escaló a niveles distintos a los de los últimos meses, y la economía se mueve al filo de una crisis de proporciones. Por ese motivo, el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que aquellos que están intentando hacer una timba con el ahorro de la gente van a ir presos. Las reglas de juego parecen haber cambiado.

“Yo puedo ganar o perder una elección, eso es secundario, pero tengan la plena seguridad que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos cuatro o cinco pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos con que se ataca al mercado, las libertades; hasta que no los vea presos, no paro”, completó el candidato a Presidente por Unión por la Patria.

En el microcentro porteño se desplegaron efectivos de la Policía Federal e inspectores de la AFIP, en operativos de fiscalización con el objetivo de intentar contener las subas del dólar ilegal. La división de Lavado de Dinero confirmó los procedimientos en locales de la avenida Corrientes.