Daniel Orsanic, capitán del equipo de Copa Davis de Argentina que fue campeón hace nueve meses por única vez en la historia, tropezó con algunos inconvenientes para reunir a los cuatro tenistas que jugarán por la permanencia en el Grupo Mundial ante Kazajistán dentro de 17 días, ya que a las bajas conocidas de antemano de Juan Martín Del Potro y Federico Delbonis, se sumaron otras insospechadas y en estos momentos cuenta con dos jugadores confirmados y un tercero al que hará debutar. Así, la formación de Argentina que jugará en el estadio Nacional de Astana tiene confirmados a Diego Schwartzman (33 del ranking) y en el mejor momento de su carrera, y al bahiense Guido Pella (72), único tenista que jugó las cuatro series del año pasado que llevaron a la conquista en Zagreb. Tras las negativas del correntino Leonardo Mayer (59) y del marplatense Horacio Zeballos (58), el capitán espera ahora una respuesta favorable de Carlos Berlocq (95) y tiene decidido que el otro integrante del equipo será un doblista: Andrés Molteni (46 del mundo en la especialidad) y que haría su debut a los 29 años, o el tucumano Guillermo Durán (70), también nacido en 1988. Berlocq, eliminado ayer del US Open en primera ronda tras caer frente a Schwartzman, puso en duda su participación: “A veces hay mucha gente que no se maneja como uno quiere y eso me hace dudar cuando hay que tomar una decisión. Por esos motivos lo estoy pensando un poco más y si llego a estar en el equipo será luego de haberlo analizado, no me tiraré de cabeza como hacía antes”, declaró el tenista de Chascomús.

Kazajistán, por su parte, esperará a la Argentina con una superficie rápida en un estadio cerrado y un tenista respetable como Mikhail Kukushkin (103), con mucha experiencia y el ánimo alto tras haber superado la clasificación en el US Open y, una vez en el cuadro principal, darse un gusto grande como el de ayer cuando le ganó al español David Ferrer (25). El resto del equipo kazajo lo integran el juvenil Alexander Bublik (103), más Dmitry Popko (195), Aleksandr Nedovyesov (221) y Andrey Golubev (605), este último con muy poca actividad y lejos del nivel que mostró cuando fue 33 del mundo en 2010. Golubev y Kukushkin estuvieron presentes en el único enfrentamiento entre la Argentina y Kazajistán, en julio de 2011, con victoria de la Argentina por 5-0 en el estadio Mary Terán de Weiss, del Parque Roca, por los cuartos de final del Grupo Mundial.