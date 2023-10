La Cámara de Diputados aprobó con 134 votos a favor y 107 abstenciones el proyecto de Compre Sin IVA. En una sesión que casi se cae por falta de quórum, el oficialismo logró sumar el voto de cordobeses, socialistas, fuerzas provinciales, la izquierda y hasta los libertarios de Javier Milei para darle media sanción a uno de los caballitos de batalla de Sergio Massa en el marco de la campaña electoral. Al cierre de esta edición, les diputades se preparaban para aprobar la creación de tres universidades nacionales y, luego, para comenzar a debatir la reforma de la Ley de Alquileres en un escenario de incertidumbre: la votación se esperaba para la madrugada y, en el poroteo a contrarreloj, el oficialismo parecía mejor posicionado para terminar de convertir en ley la media sanción del Senado.

La oposición tuvo al Frente de Todos transpirando hasta último momento. Juntos por el Cambio había anunciado que no daría quórum y, durante las 48 horas previas al debate, el oficialismo había tenido que sumarles a las dudas sobre la votación de Alquileres la incertidumbre sobre si la sesión podría directamente llevarse a cabo. La izquierda, además, había rehusado bajar al recinto, en rechazo al proyecto de GNL. Finalmente, fue la participación del Interbloque Federal y Provincias Unidas lo que terminó evitando que la sesión se cayera: les socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez, les bonaerenses Alejandro "Topo" Rodríguez y Graciela Camaño, los tres legisladores cordobeses y, a su vez, los dos rionegrinos y los dos misioneros. El FdT, sin embargo, tenía dos ausentes y no fue hasta que llegó, a las corridas, la jujeña Carolina Moises que la sesión pudo empezar.

Alquileres

La gran incógnita de la jornada era la Ley de Alquileres, que se había pateado para el final del temario. Se anticipaba una jornada larga, que duraría más de 14 horas, por lo que los pasillos del Palacio eran un semillero de especulaciones. El panorama era incierto y si bien la mayoría de opositores anticipaban que el oficialismo se haría con los votos para aprobar el proyecto del Senado, los números estaban muy justos. "Acá el que se levanta pierde", sintetizó un diputado opositor.

Con el acompañamiento de Camaño, Florencio Randazzo y dos cordobeses, Juntos por el Cambio se aprestaba a respaldar el proyecto que lleva a dos años los contratos de alquiler y fija un ajuste cada cuatro meses. El FdT, por su parte, impulsaba el proyecto que deja los contratos en tres años y establece un ajuste semestral. Contaba con el respaldo de la izquierda y los dos legisladores misioneros. Topo Rodríguez, Natalia de la Sota y los dos socialistas advertían que se abstendrían, pero miraban con particular desconfianza el dictamen de JxC. Los rionegrinos Agustín Domingo y Luis Di Giacomo se preparaban, en cambio, para votar uno a favor de JxC y otro a favor del FdT.

Gritos y escándalos

Fueron cinco horas de homenajes y cuestiones de privilegio que terminaron a los gritos. "¿Qué pasa Iglesias? ¿Por qué no me decís de frente 'pelotuda' como estás diciendo por lo bajo? Sos un misógino maleducado", exclamó, en un momento, la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau. Camaño estaba pidiendo tratar en comisión un proyecto para que a los animales se los considerase "seres sintientes" y, de fondo, se había escuchado a Fernando Iglesias interrumpir. Apenas Moreau lo expuso, el diputado del PRO empezó a golpear la mesa y vociferar. "Cobarde y maleducado. Macho de vitrina sos vos. A mí no me vas a faltar el respeto", lo calló Moreau, entre los aplausos del recinto. Héctor Stefani (PRO), que se sentaba al lado de Iglesias, intentó mediar. Pidió la palabra y buscó explicar que no había dicho eso, pero Moreau zanjó: "Dijo '¿quién se cree que es esta boluda'?". Ningún otro diputado de JxC tuvo interés en salir en su defensa después de eso.

No fue el único cruce de la sesión (ni siquiera fue el único que protagonizó Iglesias). Hasta los repudios al ataque de Hamás a Israel terminaron a los gritos, con un sector del PRO acusando a la izquierda de no haber denunciado el hecho. "Bregman, me comprometo a pagarle el pasaje para que vaya a la Franja de Gaza para hablarles de feminismo y aborto", provocó el diputado del PRO, a lo que Myriam Bregman le respondió, fuera del micrófono: "De vos no quiero ni un vaso de agua". Nicolás del Caño reafirmó que rechazaban "cualquier ataque a la población civil" y cuestionó que "para muchos la vida de los niños palestinos no es válida". Se intentó consensuar un proyecto de repudio, pero fue imposible.

Sin IVA

Con 134 votos a favor y 107 abstenciones, el FdT logró darle media sanción al proyecto que convierte en ley el programa que beneficia a jubilados, pensionados, titulares de asignaciones sociales, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia con sueldos inferiores a seis salarios mínimos, con la devolución del 21 por ciento para la compra de productos de la canasta básica. "Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, pero creemos que tenemos que ser enemigos del ajuste como mecanismo para resolverlo. Creemos que tenemos que trabajar en políticas de ingresos, atacar las fugas del sistema impositivo", resaltó Carlos Heller, miembro informante del FdT.

JxC terminó unificando postura en la abstención, de modo de evitar los enojos internos que generó el rechazo de la reforma del Impuesto Ganancias hace unas semanas. Así, optó por cuestionar el costo fiscal que tendría la iniciativa. "En esta discusión de campaña alguien tiene que tomar el rol de responsabilidad porque, si no, por un lado tenemos un candidato que hecha leña al fuego con sus declaraciones, y tenemos otro candidato que mete papeles que son los pesos que emite ese fuego", sostuvo Alejandro Cacace (Evolución). "No es posible bajar los impuestos de la próxima administración, es un disparate que genera la tentación de hacer de Papá Noel, distribuir lo que no se tiene y que pague otro", sumó Ricardo López Murphy.

"Cuando hay dólar soja no es plan platita, cuando los jueces no pagan Ganancias no es plan platita, la reducción de los aportes patronales no es plan platita, y la deuda millonaria con el FMI para que la fuguen los amigos de Macri no parece ser plan platita tampoco", respondió Eduardo Toniolli (FdT) a las críticas de la oposición.

"De un lado estamos quienes queremos una Argentina para todos y del otro quienes quieren prender fuego la Argentina para hacer añicos la patria y entregarla a los buitres. Basta de algunas especulaciones electorales, estamos discutiendo mucho más que algo meramente electoral y en función de eso tenemos oportunidad de que, en medio de las dificultades, pongamos un granito de arena a favor de la distribución del ingreso", cerró el titular de la bancada oficialista, Germán Martínez.