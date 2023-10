La CGT y la CTA de los Trabajadores repudiaron por separado el llamado de Javier Milei a "no invertir en plazos fijos" y considerar al peso argentino como "excremento". El consejo directivo de la CGT afirmó que estos dichos son "irresponsables, desatinados, oportunistas y despreocupados de la suerte de todos los argentinos". Por su parte, la central sindical que lidera Hugo Yasky dijo que Milei procura generar "una crisis cambiaria cuyas consecuencias serían nefastas para todos los trabajadores, las pequeñas empresas y los jubilados y pensionados".

El consejo directivo de la central obrera, que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, rechazó esas afirmaciones y las de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, quien calificó a Massa como "un pirómano que nos está llevando a la hiperinflación" a partir del valor del dólar, señaló un comunicado de prensa. La CGT dijo que "el pirómano nunca puede ser luego el bombero", y descalificó las declaraciones de Milei porque dudar respecto de "la solidez y el funcionamiento del sistema financiero en la previa de la elección presidencial procura generar incertidumbre".

"Esas afirmaciones, en la previa de una elección presidencial, solo procuran generar un clima de incertidumbre y rescatar algún voto para su espacio. En busca de un rédito personal, quien habla como un economista y actúa como un incendiario no tiene ningún obstáculo moral e institucional para crear más angustia a la población", afirmó.

La CGT denunció que "en su afán de procurar la conveniencia personal de la coyuntura electoral, Milei desprecia la vida y los ingresos de la población y alienta temores innecesarios que impactan en la vida real", y enfatizó que quien "no es un economista responsable jamás podrá ser un político responsable", puntualizó el documento.



Para la central obrera, las instituciones tienen que desarrollarse a la par de dirigentes políticos responsables y maduros, quienes deben ubicar por delante "la paz social por sobre la mezquina especulación electoral", y señaló que "esta suerte de terrorismo electoral evidencia lo más despreciable del candidato de La Libertad Avanza".



"Milei no es capaz de sostener sus imposibles teorías si no intenta golpes de mercado a expensas de la incertidumbre y angustia que genera en los ciudadanos", concluyó.



En tanto, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), que conduce Hugo Yasky, denunció que Milei procura generar "una crisis cambiaria cuyas consecuencias serían nefastas para todos los trabajadores, las pequeñas empresas y los jubilados y pensionados".

"Las conspiraciones contra la moneda nacional y los ataques especulativos destruyen el poder adquisitivo de los salarios y generan pobreza y desigualdad. Son declaraciones irresponsables y temerarias de quien quiere obtener un rédito electoral y crear las condiciones de devastación económica, sobre las que se montan los golpes de mercado para habilitar planes de exterminio de derechos laborales y políticas públicas", aseveró.

La CTA enfatizó que ese espacio político pretende producir "un estado de shock para aplicar sus políticas de entrega del patrimonio nacional sobre el campo de una economía arrasada, porque no le importa sembrar el sufrimiento de la inmensa mayoría del pueblo".

Por último consideraron que si "se profundizan estas acciones de desestabilización del sistema financiero y económico para adueñarse de los ahorros de los argentinos las centrales sindicales y las organizaciones que representan a los sectores populares no dudarán en movilizarse para cerrarle el paso a los desestabilizadores", concluyeron.