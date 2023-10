La Cámara de Diputados de Salta aprobó ayer un proyecto de declaración del diputado Patricio Peñalba (del bloque oficialista Gustavo Sáenz Conducción) que pide al gobierno provincial apoyo al Consorcio de Gestión de Residuos del Valle Calchaquí para extinguir definitivamente el fuego que desde hace más de un año quema el basural que comparten los municipios de Cafayate, Animaná y San Carlos.

“El objetivo de este proyecto no solamente es dar visibilización a esta problemática, sino también, es un llamado de atención para que empecemos a ver y entender la necesidad de tratar de forma integral los problemas de los residuos”, sostuvo el legislador al presentar el proyecto.

El Consorcio es el encargado de gestionar el tratamiento de los residuos de estas tres localidades y su financiamiento proviene, o debería provenir de los tres municipios, pero Peñalba dijo que el consorcio está disfananciado porque "hay municipios que no aportan lo que debieran aportar" y "hay municipios que directamente no aportan”.

Además del prolongado incendio, las trincheras están ya colmatadas, y esto "también es un problema de larga data”, añadió.

Sobre el fuego, contó que desde mayo de 2022 hay "un incendio permanente, a veces es superficial, a veces es profundo. A veces vemos que hay humo y hay llamas y a veces no lo vemos, pero no quiere decir que no haya fuego en su interior, y esto produce la destrucción de la geomembrana que es lo que protege la tierra, produce humo, proliferación de moscas, produce que se trabaje en condiciones que no son aptas para los empleados y también que se disponga la basura de una manera que no es adecuada”, reseñó.

Peñalba recordó que proyectos como este se presentaron ya el año pasado y que en ese año y en este se realizaron distintas gestiones para tratar de solucionar este problema, y aseguró que finalmente "el resultado es netamente positivo”. Aunque no precisó qué resultados se obtuvieron, contó que se presentó un proyecto para el financiamiento de las acciones de extinción del fuego y otro para avanzar con la mejora de las trincheras.

“Apagar el incendio no es una cuestión simple y sencilla. Es compleja y peligrosa, no es echar agua o poner tierra, estamos hablando de que necesitamos máquinas pesadas, grandes, orugas, porque hay que entrar en una zona donde hay fuego”, explicó. Añadió que a eso se suma que el terreno de las trincheras es inconsistente, "hay zonas que no son firmes y no sabemos cuáles son, literalmente la máquina puede caerse en el interior. Tenemos acumulación de gases, eso puede producir explosiones. En definitiva, vemos que no es una tarea sencilla” y se necesita colocar grandes cantidades de arcilla, poner un material impermeable posible, detalló.

Para el legislador, hay un triple problemática. Lo urgente es apagar el fuego. Pero luego deben construirse nuevas trincheras. Y, en tercer lugar, otra cuestión “no menor, es que tenemos que poner sobre la mesa cómo es el financiamiento de esos consorcios de gestión de residuos”.

La cuestión del basural de Cafayate ya fue objeto también de tratamiento en el Senado de Salta. En agosto esta Cámara aprobó una declaración pidiendo a la Secretaría del Interior del gobierno provincial para financie al Consorcio de Residuos. Aunque en esa ocasión la senadora Sonia Magno puso énfasis en la colmatación de las trincheras y que los residuos se están dejando a cielo abierto, con la consiguiente contaminación ambiental, también habló del incendio que se mantiene desde el año pasado.

Pequeños productores de los valles

La coyuntura actual se manifestó en la Cámara Baja salteña a través de expresiones de legisladores que aprovecharon la instancia de Homenajes para hacer otra vez una defensa de la educación pública, también se expresó en un proyecto del diputado Fabio López (del oficialista Gustavo Sáenz Conducción).

Como representante de Molinos el legislador trajo la preocupación de pequeños productores rurales de esa zona, que cultivan cebolla, papa andina, haba, arveja y zanahoria en tierras que no les pertenecen. López presentó un proyecto de declaración pidiendo que el Ministerio de la Producción y Desarrollo Sustentable provea de abono y fertilizante a estos productores.

En la presentación el diputado Germán Rallé, del mismo bloque, contó que los altos costos de estos insumos, empujados por la suba del dólar, hacen imposible el acceso a estas personas. Se sumó Roberto Bonifacio, del mismo bloque y de La Poma, donde también hay producción similar.

López destacó los costos que ya tienen por ser arrendatarias. En el departamento Molinos “toda la gente vive de la producción y no se le está dando el valor a esa producción tanto de verdura como de fruta”, agregó.

Terminal para Yrigoyen

Por otro lado, Diputados aprobó otro proyecto de declaración requiriendo a las y los legisladores nacionales por Saltaque realicen gestionen financiamiento para la construcción de una Terminal de Transporte de Larga Distancia en Hipólito Yrigoyen, del departamento Orán, "una necesidad puesta en manifiesto en beneficio de los vecinos de Hipólito Yrigoyen”, sostuvo la diputada(Gustavo Sáenz Conducción).

Se aprobaron otros dos proyectos de declaración, uno solicitando partidas para eventos de robótica en el departamento San Martín. Y otro que pide que los organismos públicos provinciales que requieran el Certificado Único de Discapacidad (CUD) establecido en la Ley Nacional N° 22.431, adecuen sus procedimientos internos con el fin de facilitar a las personas con discapacidad la gestión y ejercicio pleno de sus derechos. La diputada Veronica Saicha, recordó que “En Argentina tres millones de personas sufren algún tipo de discapacidad, y solamente 1,3 millones se benefician con este CUD, estas cifras se da por la burocracia que existía a la hora de solicitarlo”, aseguró.

Y finalmente, la Cámara Baja le dio media sanción a un proyecto de ley que reglamenta los requisitos que un lugar geográfico debe cumplimentar para ser declarado Capital Provincial en forma simbólica, teniendo en cuenta su trascendencia y sus rasgos distintivos respecto de otros lugares, ya sea por la actividad que se realiza; el producto que se elabora o fabrica; el acontecimiento, cultural o histórico; características geográficas o naturales particulares o cualquier otro evento que por sus peculiaridades resulte ser propios o típicos de ese lugar.