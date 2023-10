"En vez de actuar como un candidato a presidente, actúa como un asesor de una cuenta financiera". Patricia Bullrich sigue decidida a apuntarle a Javier Milei por la corrida del dólar ilegal y lo acusó casi de ser un arbolito más. “El candidato Milei tiene que callarse la boca, y en vez de dejar al Gobierno mostrando su irresponsabilidad le suma una chispa más al fuego que está prendido”, le reclamó Bullrich luego de que el dirigente recomendara a la población desarmar los plazos fijos en pesos y salir en estampida a comprar dólares. “La irresponsabilidad de quienes hoy conducen formalmente el país es total", aseguró Bullrich.



En tanto, el candidato a jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también tuvo un consejo para Ramiro Marra: le recomendó dejar de ser Doña Rosa. Es que el candidato de Milei en la Ciudad también llamó comprar dólares y aseguró que "el que invierte en un plazo fijo es un boludo". "La manera en la que un Marra se refiere al día a día... Ya no sos Doña Rosa que anda por la vida diciendo 'bueno, esto puede explotar'. Yo no creo que peor sea mejor para nadie. Porque en este barco estamos todos. Ya estuvimos peor otras veces. Estamos todos adentro, no zafa nadie", señaló Jorge Macri.

En tanto, el actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, acusó a Milei de "colaborar con esta situación de caos". "Han dicho públicamente que lo mejor es que el dólar se vaya a las nubes, el dólar en las nubes genera mas pobreza en los argentinos", remarcó Larreta. El jefe de Gobierno sostuvo que "usan esto para obtener un voto más y lo único que hacen es complicarle la vida a la gente".