Desde el búnker de Unión por la Patria expresaron que no van a responder a las declaraciones del candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei, quien en una conferencia de prensa buscó desligarse de la corrida cambiaria que alimentaron sus propias expresiones. El libertario fue denunciado penalmente -junto a Ramiro Marra, candidato de LLA a jefe de gobierno porteño- por el presidente Alberto Fernández. Según cuentan desde el oficialismo, el mandatario avanzó con la denuncia sin consultar con el ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, lo que generó rispideces al interior del gobierno nacional. "El ministro seguirá trabajando para estabilizar la situación económica que desestabilizaron cuatro o cinco vivos y la irresponsabilidad de Milei", repetían desde el comando de campaña de UxP. En las oficinas de la empresa Bull Market --propiedad de la familia de Marra--, Milei dijo que el Presidente “está intentando proscribir a la fuerza política más votada”, y, tras volver a decir que el peso argentino "es excremento", agregó: "Nosotros vinimos a cambiar esto en serio y por eso el statu quo está chillando y crujiendo".

Fuentes de la campaña de Unión por la Patria explicaron que "Massa está trabajando, concentrado en ir a la cacería de los especuladores y tratando de estabilizar y tranquilizar esta situación que se generó por cuatro o cinco vivos y por la irresponsabilidad de Milei". En esa línea, confirmaron que seguirán "con las propuestas", y retomarán desde el jueves la agenda de campaña. Este miércoles el ministro iba a viajar a Mendoza y San Juan, pero las recorridas fueron suspendidas porque Massa prefirió trabajar desde el palacio de Hacienda. El jueves visitará Entre Ríos, como estaba previsto, y el viaje a Cuyo pasó para el viernes. Sobre el trabajo del miércoles y la suspensión del viaje a Mendoza, desde su entorno dijeron que Massa "estuvo laburando mucho en el ministerio de Economía", y citaron que, entre otras cosas, "se mandaron los operativos a la city porteña donde detectaron más de 500 mil dólares".

La denuncia que Fernández realizó contra Milei y Marra fue por el delito de intimidación pública. “La población se atemorizó respecto de la real posibilidad de que nuestra moneda, el peso, no mantenga su valor y continúe siendo el signo monetario del país”, expresa el escrito presentado por el abogado José Manuel Ubeira. El caso quedó a cargo del juzgado federal 1 de Comodoro Py que tiene la jueza María Servini. Milei le respondió: "El que aterra es Alberto Fernández con este conjunto de políticas económicas. Yo le diría: 'Alberto, vos sos el que asusta a la gente con tu admiración por Raúl Alfonsín. Eso causa terror'". Sobre la definición de hacer una conferencia de prensa, cerca del libertario comentaban: "Alberto nos subió al ring. No nos dejó opción".

Esa lectura fue la que muchos también hicieron en el búnker de Unión por la Patria. Según contaron fuentes de la campaña, el ministro de Economía y candidato a Presidente no estaba al tanto de la denuncia que realizó Alberto Fernández. "Hay malestar con Alberto porque se cortó solo", se quejaban en el oficialismo y argumentaban que para Massa "denunciar no resuelve el problema". "Con todo lo que hizo Sergio el martes la sociedad ya había marcado a Milei como el desestabilizador y ahora, con esta denuncia, lo ubican como víctima", expresaban. En esa línea, recordaban declaraciones anteriores de Massa, en las que aseguró que "más de la mitad del gabinete de AF no estaría en su posible gobierno". La decisión del Presidente no fue siquiera consultada con la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, que amenazó con bajarse del viaje que este fin de semana el mandatario realizará a China. Más allá de eso, la vocera no presentó su renuncia.

Un incendiario en la Torre Fortabat

En el salón alfombrado del noveno piso de la Torre Fortabat --con vistas al río y a Puerto Madero-- donde están las oficinas de la empresa de Marra, hay colgados cuadros de Nueva York y en el octavo, dicen, una réplica del toro de Wall Street. Cerca de las seis de la tarde en el espacio se apostaron los periodistas con las cámaras de televisión y con sus grabadores para escuchar a Milei. "No se pongan tan cerca con las cámaras para que nadie se ponga nervioso", decían los colaboradores del libertario antes de que llegue el candidato. También había un señor vestido de gaucho que comentaba "tener la ropa de campo, pero no ser dueño ni de la tierra que tengo debajo de las alpargatas", y jóvenes influencers transmitiendo en vivo desde sus celulares, con gorras puestas que tenían la frase: "Las fuerzas del cielo". Se trata de una cita bíblica que completa dice: "En una batalla, la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas del cielo", y que, como Milei incluyó en varios de sus discursos, se volvió slogan de la militancia libertaria.

Nervioso por la presencia de periodistas y fotógrafos que trabajaban cerca de él, Milei en un momento interrumpió la conferencia de prensa que estaba dando para pelearse con uno de los trabajadores. Sus colaboradores le explicaron que el periodista estaba saliendo en vivo y alterado le gritó: "Te deben querer escuchar a vos seguramente. Sos un maleducado". Flanqueado por Marra, la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires Carolina Píparo, y el candidato a diputado Agustín Romo, el libertario disparó: "Si el gobierno quiere detener a los responsables tiene que mirarse al espejo y ver las cosas que hizo el impresentable de Martín Guzmán, Silvina Batakis y Massa desde que es ministro". Al costado lo filmaba con su celular la conductora Marcela Pagano, candidata a senadora por el partido de extrema derecha.

El líder de LLA acusó "al kirchnerismo" de "ensuciar el proceso electoral y proscribir a la fuerza más votada en las elecciones de agosto", volvió a decir que el peso argentino "es excremento", y "una basura que no sirve ni para comprar bonos", y no se excusó de sus declaraciones desestabilizadoras al opinar que "nuestras declaraciones, lejos de ser imprudentes, son las únicas responsables". Por último, bramó furioso: "Al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al presidente en funciones, el ministro de Economía Sergio Massa, les decimos que hagan todas las denuncias que quieran, porque nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar dentro de unos días en las urnas".

Para completar disparó también contra las asociaciones bancarias que el día anterior habían lanzado un comunicado pidiéndole al libertario "responsabilidad democrática". A ellos les dijo: "Transpiran tanto socialismo que da que hablar. Con nuestro modelo van a tener que salir a laburar de banqueros y dejar de ser apéndices del gobierno". Por último, Milei adelantó que si su partido gana las elecciones, el 10 de diciembre van a llamar a sesiones extraordinarias para presentar un paquete de leyes que están terminando, entre las que estará el proyecto para eliminar el Banco Central.