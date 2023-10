El titular de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, Hugo Yasky, cuestionó por AM750 al equipo económico que acompaña a Patricia Bullrich, encabezado por Carlos Melconian, y aseguró que su plan es “cortar el hilo por lo más delgado”.



Yasky dijo esto al referirse, en concreto, a cómo buscar cargar de impuestos a los trabajadores, reducir los salarios en todo el país y lanzar planes fiscales benevolentes para los más ricos.

En concreto, se paró sobre las declaraciones que este miércoles lanzó el economista Daniel Artana, miembro del equipo de Melconian, que aseguró que el Gobierno “repartió espejitos de colores” y que “si no se da vuelta Ganancias, hay que buscar otros recursos”.

“Muestra la hilacha de lo que es el plan de Bullrich, cortar el hilo por lo más delgado. Cuando discutimos Ganancias, algo que se recordó en todos los discursos fue que prometieron eliminar el impuesto. Ahora dicen que si son Gobierno volvemos a pagar Ganancias”, advirtió Yasky, entrevistado por Mediodía 750.

A lo que añadió: “Bullrich es Macri y Macri lo que hizo, más allá de lo que prometió, todas mentiras de campaña, fue bajar el costo salarial de manera brutal. Porque al salario lo llamaba costo, no poder adquisitivo, lo consideraba un costo salarial que había que bajar”.

Por eso, consideró que no es llamativo que ahora Bullrich y su equipo tengan las mismas propuestas. “Cuando discutimos algún impuesto que afecta a los supermillonarios se oponen. Dijeron que no quieren más impuestos. No quieren más impuestos para los ricos. Quieren que lo paguemos los pobres”, se lamentó.

Finalmente, señaló: “Acordate cuantas leyes votamos con Cristina para hacer un blindaje jurídico para que no pudieran remover derechos. Todo eso voló por el aire con la firma de decretos. Y todos fueron pérdida de conquistas”.