El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, cargó contra los referentes de La Libertad Avanza y, después de una semana marcada por los dichos negacionistas y en apoyo a la última dictadura cívico-militar, aseguró que “únicamente avanza la libertad de los que quieren reivindicar al genocidio”.



“Creo que hay temas en lo que no podemos tener titubeos ni hacer ningún tipo de especulación. No podemos hacer tiempismo cuando lo que está en juego es la memoria colectiva, la democracia”, dijo al respecto Yasky, entrevistado por la AM750.

Yasky además advirtió que “si estos personajes avanzan, como lo intentó hacer la Corte cuando sancionó el 2x1, avanza el deterioro de la democracia". "Ellos dicen que la libertad avanza, pero únicamente avanza la libertad de los que quieren reivindicar al genocidio”, enfatizó.

La dura crítica por la fake news

Por otro lado, el líder CTA de los Trabajadores desmintió una fake news publicada por el diario Clarín que señala que un dirigente de la central sindical que lidera Hugo Yasky había sido el responsable de la agresión a la legisladora libertaria Lilia Lemoine, quien este lunes fue rociada con nafta durante la manifestación frente a la Legislatura porteña.

“Es un intento de ensuciar, de linchar mediáticamente, a dirigentes sindicales. Fundamentalmente, generar a través de la noticia falta la idea de que los que se movilizan para defender los Derechos Humanos son agresivos y alteran la paz social”, comenzó el duro descargo por La García.



Yasky protestó con que nunca, ningún periodista del grupo, lo llamó para constatar la información: “Publicó la noticia con la evidente intención de buscar lastimar y deslegitimar una marcha y una participación de la CTA junto a los organismos de Derechos Humanos”.

“Mi hija me preguntó si había prendido fuego a una mujer”

En tanto, Leandro Díaz, el dirigente sindical acusado por el presunto ataque, también habló con la AM750 y explicó que no es la primera vez que lo apuntan sin ningún argumento en los medios de comunicación.

“Yo nunca fui de la CTA. Sí tuve vinculaciones con la CTA, porque fui y soy un militante político. Cuando me detuvieron en 2017, tenía un volante de la CTA que me había dado un compañero. Eso utilizaron para decir que yo era de la CTA”, comenzó el descargo.



Y sobre la detención, a su vez, tuvo que aclarar: “A mí me detiene la DDI de San Isidro y que después descabezaron porque armaban causas y tenían agentes por plata. Dentro de ese contexto es que me detienen”.

Díaz contó que se comunicó con Clarín para que revean la situación. “Ellos ayer muy tibiamente se retractaron. Pero mi abogado emitió carta documento a varios medios de comunicación”, añadió.

Además, profundizó sobre lo que no se ve de la fake news con un triste relato: “Yo soy de Quilmes y estuve todo el día en Quilmes. En el momento en el que pasan la noticia, estaba en mi casa tomando mate”.

“Me pasó algo muy feo. Tengo una hija de once años que me miró y, como había llegado hacía 10 minutos de la calle, es muy común que vaya a alguna movilización, pero ese día no fui a ninguna, y empezó a renegar y me preguntó si había prendido fuego a una mujer porque estaba mi foto”, concluyó.

