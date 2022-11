Lilia Lemoine, de 42 años, es asesora del espacio político de Javier Milei. Su nombre tomó relevancia mediática luego del repudio a un video en el que se la escucha explicar cómo insultar en redes sociales a la legisladora del Frente de Todos Ofelia Fernández. En 2020, además, se había hecho conocida por tirarle un huevo a un móvil de C5N.

Lemoine se presenta como "influencer" y "libertaria" en LinkedIn. “Nací artista, crecí especialista en IT, me desarrollé como efectista, hice un negocio de mi amor por el cosplay, entendí las redes sociales, me convertí en influencer y descubrí que todo me conduce a buscar la libertad. Ya cumplí casi todos mis sueños de la infancia, así que busco nuevos. Mi meta es #Milei2023”, sostiene en esa red social.

En 2019 fue precandidata a diputada nacional por el Frente Despertar, de José Luis Espert. En 2021, en el marco de la campaña de las elecciones legislativas, fue la maquilladora y fotógrafa de Milei, y colaboró con sus canales de YouTube.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 110 mil seguidores, también se describe como “influencer, IT Girl, activista libertaria y cosplayer (actividad donde los participantes usan trajes que representan a personajes específicos)”.

Comparte fotos en apoyo a Milei, y sube fotos disfraces de personajes como "Kayle, La Justiciera" de League Of Legends, “Superwoman”, “Batichica” y la “Mujer Maravilla”, entre otros.

Charlas sobre cómo insultar a Ofelia Fernández

Lemoine también se dedica a viajar por distintas provincias del país para dar clases a seguidores de La Libertad Avanza sobre cómo "trollear" en las redes sociales y potenciar el mensaje del diputado ultraderechista. En dichas capacitaciones, enseña a usar insultos y discriminaciones que “desmoralicen a las personas”, pero que no sean suficiente motivo para que sus cuentas lleguen a ser suspendidas.

En ese sentido, en las últimas horas, su nombre tomó relevancia luego de que se difundiera un video de una de esas capacitaciones, en el que pregunta a sus alumnos: "¿Está mal llamar a Ofelia Fernández tanque australiano de medialunas?". A lo que ella misma responde que "está bien llamarla así. Porque es un clásico. Es un clásico. Los clásicos son clásicos".

“Las agresiones pueden ser para distraer la atención del público, bajar la moral de los equipos o instalar un relato”, agregó. También advirtió que, ante una presunta campaña contra el diputado ultraderechista, sus seguidores deben estar preparados para defenderlo.

Huevazo contra un móvil de C5N

Lemoine se hizo conocida públicamente en 2020, luego de confesar haber sido la autora de tirar un huevo contra un móvil de C5N durante una manifestación. “Gracias C5N. Me sumaron 500 suscriptores de un plumazo. Y quedaron como unos llorones que se amedrentan porque una minita les acertó un huevazo en el parabrisas”, escribió en ese entonces en Twitter.