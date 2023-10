Cuando abrió la puerta se tomó un segundo para observar el cuarto: era blanco y lo vio algo pequeño pero no le importó. Sonrió apenas y miró las cuatro camas cuchetas pintadas de negro, el casillero para sus cosas, la ventana con celosía de hierro, y asomándose vio el paisaje que sería suyo durante un par de años: el anfiteatro donde se dictaban clases. Azul Susarte había llegado a Cuba a estudiar medicina. Colgada atrás tenía una mochila negra con sus cosas y un pasaje que rezaba CUB-1361 fechado 29 de feb 2008. También llevaba en la espalda los esfuerzos para llegar hasta allí, junto con una frase de Miguel, su papá: “¡ay, Azul, ¡cuánto te falta todavía!”.



Hoy, quince años después, Azul sonríe y habla, cuenta, se entusiasma. Eso cuando no está cortando, o cosiendo y poniendo cables y vendas y corriendo por los pasillos del hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno. Resulta que “todo lo que hago me hace feliz, intubar, salvar, vaciar un tórax, saber que el que llega entregado está en manos de alguien que va a quemar el mundo si es necesario, por salvarle la vida”. Tal vez por eso Azul Susarte eligió la -quizá- especialidad más ruda: emergentología, que es su campo natural de batalla, porque hay que estar allí “donde hace falta. En Cuba aprendí que hay que estar donde hace falta, y ojo, que yo gasté las zapatillas recorriendo Argentina los últimos ocho años, comencé en SEDRONAR, y después por el país, El Dorado, Entre Ríos con los inundados, donde de cada veinticinco pacientes, veinte no sabían leer ni escribir y nunca habían visto a un médico” dice quien aún sigue siendo aquella estudiante brigadista de Cienfuegos, de la que recuerda “que huele a mar.”

A los tres meses de volver de Cuba y habiendo convalidado su título, fue directo a atender gente en situación de calle y poblaciones carenciadas “la villa 31, Madres del paco, la 11 14. Y de ahí a la UNSAM a recorrer barrios complicados, ciudad oculta, atención primaria de salud, y recién después al hospital San Bernardino, de Hurlingham.”

La sirena de una ambulancia la pone en alerta, cancela la sonrisa de recordar, levanta la cabeza, frunce el ceño y ataja con otra medica la camilla con una mujer que presenta un cuadro cardíaco. “Hasta ahora es un día tranquilo. Sólo siete emergencias. Igual es temprano todavía. Hay días que tenés cinco baleados, seis o siete con traumas óseos. Ser emergentóloga significa que ves muchas patologías en su estadío más grave y en pocos minutos hay que saber qué tiene el paciente porque hay que salvarlo. Muchos llegan en el límite.”

Azul recuerda que cuando llegó a este hospital “era Camboya. Ahora con la gestión de Emmanuel Álvarez (director designado por el ministro Kreplak) es el Sheraton, porque además hay de todo: cardiología, traumatología, hay de todo lo que podés necesitar para atender cualquier cosa. Todo mejoró mucho.” Por eso la doctora Azul Susarte se ofusca cuando atacan a la salud pública porque “Argentina es un país hermoso pero las necesidades son enormes. este es el lugar donde hace falta estar.”

A los cinco años de su edad, Azul le dijo a su papá que sería doctora y a los once le pidió algo que vio en un local: una remera con la imagen del Che, a lo que él respondió “Yo no te voy a comprar una remera de alguien que no sabes quién es”, y la puso a leer. Cuatro años después le compró la remera que aún recuerda, así como recuerda la historia de su papá y su mamá, ambos perseguidos durante la dictadura y con amigos y un hermano de Miguel muerto a manos de los militares, lo que acabó siendo la causa de que naciera y pasara su infancia y sus estudios en El Bolsón. “ambos tuvieron una historia dura. De ahí vengo. Quizá por eso creo tanto en lo público, en la educación pública, en la salud pública, siempre creí que toda la salud tiene que ser pública. Cuando escucho a personajes de la derecha hablando las estupideces que dicen sobre privatizar la salud me hierve la sangre, no tienen idea de lo que significa. ¿O sea que llega uno a punto de morirse y le decís que si no tiene plata no lo atendés y lo dejás morir? Para plantear esas cosas tenés que ser una bestia, o no haber pasado nunca necesidades. O las dos cosas, porque ojo, que acá también llega a atenderse gente muy pobre y los escuchas con discursos de derecha. De verdad no los entiendo.” Y pierde la simpatía mientras le salta la vena de la mano izquierda, con la que toca el estetoscopio mientras habla fingiendo calma, aunque el rictus de su boca no la deje disimular.

El cariño de Mary, la secretaria de dirección, ayuda a bajar el humor -de tormentas bíblicas que pronosticaba la última frase-, con una café y agua para el mate y unos modales que te curan de cualquier cosa con solo sonreír y hablar. Y Entonces Azul Susarte respira hondo y cambia la yerba y el tono:” yo soy feliz haciendo lo que hago porque se mezcla ahí la sangre fría, la velocidad y el cariño. Esa persona llega con solo dos opciones: vive o se muere. Y hay que tener en cuenta que quizá la última cara que vea ese ser humano, sea la nuestra.” Habla en plural y recuerda los nombres de las compañeras y compañeros del servicio de guardia, los nombra uno por uno: Lucía, Camila, Rada, Marcelo, Sofia, Kevin y Pablo y Sofía: “yo soy una soldada más, pero juntos somos el SWAT del hospital. Un ejército de emergencia.” Y entonces vuelve la sonrisa de sumar y el mismo entusiasmo desde donde se arenga a sí misma, y se le iluminan los ojos, que solo pierden su brillo “cuando tenés que decirle a un familiar que el recién ingresado no lo logró, que no pudimos salvarlo. Ningún médico se cura de eso. Nunca”

La doctora Susarte vive en Lomas de Zamora, pero “el director del hospital me planteó de trabajar aquí. La primera vez que vine, como te dije, esto era Camboya, así que dije “ok, esta es mi trinchera” y desde entonces viaja 60 kilómetros de ida y otro tanto de vuelta todos los días, desde hace cuatro años. Quizá en ese tiempo de viaje recuerde que el primer día que llegó a La Habana no quería hablar con nadie y andaba suelta por ahí, agarrada de una libreta con tapas de radal que le regaló su hermana, porque es una persona que sabe de soledades, de tiempos propios, útiles para respirar o para renegar contra lo que ve en los noticieros, pero en silencio: “Nosotros hacemos recepción de órganos para trasplantes y es tan delicado, enorme y exacto el mecanismo, que estas personas diciendo públicamente que, por ejemplo, el INCUCAI no sirve, son lo más oscuro y despreciable de la sociedad”, pero ahora otra ambulancia llega con gritos y policías y corridas y una mujer que llora y no es ya momento de nostalgias, “perdón, tengo que mover”, dice. Y mueve.

Más tarde, después, cuando se canse un minuto y extrañe el olor a mar de Cienfuegos, saldrá a fumar escondida para no dar mal ejemplo y volverá a la batalla porque “¿sabés? De verdad el lugar es donde hacés falta. Entonces el lugar es aquí.”