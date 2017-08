Una docente de un colegio secundario de San Isidro recibió una sanción por dedicarle una clase a Santiago Maldonado, el joven de 28 años desaparecido desde el 1 de agosto. El hecho ocurrió en la Escuela de Educación Secundaria 6 de ese distrito de la zona norte.

La profesora, Victoria Mayoral, es delegada de Suteba y dio la clase en el marco de las Jornadas Nacionales que impulsó Ctera en reclamo por la aparición de Maldonado, cuya última imagen fue cuando lo subían a una camioneta de la Gendarmería tras una represión en las afueras de Esquel.

Como parte de la actividad que programó Mayoral, se hicieron afiches alusivos, lo cual generó la reacción de Miriam Giardino, la directora del establecimiento. "La acusó de proselitismo por escribir el nombre de Santiago y le ordenó bajar las producciones de los alumnos. Le hizo un acta solicitando que se fundamente los contenidos de la clase", denunció Suteba Tigre en un comunicado.

Las autoridades de la escuela no dieron explicaciones sobre la sanción. El sindicato reclamó “a las autoridades educativas del distrito, la región VI y la Provincia de Buenos Aires que garanticen la libertad de cátedra y de los principios democráticos en el sistema educativo”.

La actividad programada por Ctera fue criticada por el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, quien aseguró que el gremio no puede determinar los contenidos en clase. “Los docentes no están para decirles a los alumnos lo que tienen que pensar", agregó el ministro.

Para Suteba, “la desaparición de una persona, en las circunstancias ocurridas, no puede sernos indiferente. No sólo por solidaridad con la familia de Santiago Maldonado, sino porque un hecho semejante, de quedar impune, afectará a toda la sociedad, sus libertades, sus derechos y el mandato social de que Nunca Mas ocurran hechos semejantes”. La filial de Tigre del sindicato así lo expresó en un comunicado, en el que repudió la sanción y consideró que “la educación no tiene temas prohibidos”.

Mientras, se sucedieron las actividades en las escuelas, aun con presiones, como el hashtag #ConMisHijosNo y denuncias de supuesto adoctrinamiento, en el Día Internacional del Detenido Desaprecido.