Matías Moroni, quien con un tackle impresionante salvó a Los Pumas de un try de Gales sobre el final del partido, aseguró que la semifinal del Mundial del viernes próximo será el partido más importante de la historia del seleccionado argentino de rugby. "Vamos a ir a la guerra a Paris, nos quedan dos partidos, no sé contra quién pero va a ser el encuentro más importante en la historia de Los Pumas", declaró Moroni.



"El esfuerzo que hizo este equipo desde que arrancó el año fue muy grande. Mucha gente habló giladas y no confiaba, algunos se subieron después de Japón pero no importa, vamos a dejar todo por esta camiseta, por nuestras familias y por la gente", agregó el back de CUBA quien, en declaraciones a ESPN, contó que fue "un partido durísimo. Arrancamos dominando, por diferentes circunstancias quedamos abajo aunque no quiero hablar de los árbitros, pero trabajamos mucho para llegar a esto".

Por su lado, el entrenador de Los Pumas, el australiano Michael Cheika, asumió que su equipo no será favorito en la semifinal, pero descontó su compromiso en la búsqueda del resultado. "Estamos encantados de ir a París. No seremos favoritos, eso seguro, pero lo daremos todo", dijo Cheika acerca del partido del próximo el próximo viernes a las 16 en el Stade de France, en el suburbio parisino de Saint-Denis.



Cheika destacó también la entrega de sus jugadores para hacer historia en el Mundial de Francia: "Íbamos por detrás en el marcador, así que teníamos que esforzarnos. Todo el grupo, incluidos los diez que no anotaron, hizo un gran esfuerzo y creo que hemos visto el resultado de ese trabajo al final del partido", expresó el entrenador.

En tanto, el máximo anotador ante Gales, Emiliano Boffelli, celebró la clasificación de Los Pumas como una "revancha" por lo ocurrido en la edición anterior, Japón 2019, en la que tuvo un error de ejecución en un partido decisivo ante Francia. "El rugby me da revancha. Trabajé muchísimo para sacarme de encima esa patada con Francia. La pasé realmente muy mal", admitió eufórico el rosarino, quien agregó que "la realidad es que sentíamos que el partido tenía que ser para nosotros. Lo fuimos construyendo de menor a mayor, con errores, como siempre pasa, porque no se puede jugar de manera perfecta. Me perdí un penal al comienzo pero después pude acertar y el equipo respondió", dijo.

Por último, Boffelli, quien señaló 16 de los 27 tantos de Los Pumas, conseguidos mediante cuatro penales y dos conversiones, le hizo un reconocimiento a Matías Moroni por su milagroso tackle cuando el marcador estaba 19-17 para los argentinos. "Está enfermo, se lo dije después del partido. No se puede creer cómo cerró la cancha. Esa fue una jugada de siete puntos para nosotros", concluyó.