El nombre de León Ferrari ya forma parte del Centro Educativo Isauro Arancibia. La escuela que trabaja con personas en situación de calle inauguró la Galería León Ferrari, que funcionará como espacio de arte fijo para la institución. La apertura, acompañada por familiares de Ferrari, se realizó en el marco de la presentación de una muestra de la artista María Brizuela, estudiante que se formó en el taller de artes de la Arancibia. Las obras de Brizuela dialogan con 21 heliografías y caligrafías de Ferrari, también expuestas en la galería.

Galería León Ferrari

La buena nueva noticia para el Arancibia fue anunciada en el marco de los festejos de los 25 años del establecimiento que desde 1998 trabaja con personas en situación de calle. Ahora, el edificio de Avenida Paseo Colón 1366, barrio de San Telmo, contará también con una galería con el nombre de uno de los artistas argentinos más influyentes. Sus hijos Pablo y Mariali Ferrari, y Julieta Zamorano, su nieta, acompañaron la inauguración y celebraron que el apellido Ferrari quede relacionado a la escuela Arancibia.

“Siento que mi abuelo está vivo cada vez que nos visitan al taller o hay una muestra, o en la inauguración de este nuevo espacio que lleva su nombre. Es como si estuviera con nosotros, compartiendo cada uno de estos momentos. Y en la emoción de la gente que ve sus obras encuentro reflejada la emoción de mi abuelo en la realización de cada una que quedó como legado", sostuvo en este sentido Zamorano, presidenta de la Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo (FALFAA).

La fundadora de la escuela, Susana Reyes, dijo que "admiramos profundamente a León, creemos que era un artista desobediente, que rompía todos los parámetros para poder denunciar, mostrar, visibilizar todo lo que él quería, a través de su arte". "Isauro también hizo lo mismo en su generación, y nuestra escuela tiene mucho de estos artistas, porque se gestó en la lucha y desobediencia para poder garantizar la educación de todos y todas", añadió.

La nueva galería se suma así a otros espacios culturales que ya funcionan en el establecimiento, como los talleres de artes, bicicletería, peluquería o catering, enfocados también en sostener las necesidades de inserción laboral de los y las estudiantes. Además, la idea es que la galería también sea un lugar de trabajo para los y las alumnas que asisten a los talleres de artes que ya funcionan desde hace más de diez años en la institución. Además de las artes plásticas, en esos talleres también se realizan actividades de música, revista, literatura, expresión creativa, fotografía, tango, teatro, murga, fileteado porteño, comunicación y juegoteca.

“Que exista una galería de arte con el nombre de León en un espacio de lucha que se creó y sostuvo a fuerza de convicción, resistencia, es de una coherencia absoluta”, celebró por su parte Rosa Lesca, miembro de la FALFAA, quien destacó que la escuela "aloja a 300 personas, la mayoría de ellas en situación de calle, brindándoles acceso a educación en todos los niveles: jardín maternal, primaria, secundaria y talleres de formación. Es un hecho artístico en sí mismo".



La muestra

“La calle no es un lugar para vivir”, dice una de las obras de María Brizuela que se exponen en la galería León Ferrari, en el marco de la muestra "Ferrari + Brizuela: Me gusta perderme en el arte". La exhibición reúne la instalación de alrededor de 30 obras realizadas por Brizuela, estudiante de la escuela, entre 2015 y 2023 con distintas técnicas, soportes y materiales. “En estas pinturas me pueden ver como soy y también lo que me gusta hacer. Pintando me voy un rato del mundo y me pierdo en el arte. Porque en el arte encuentro ese lugar de paz, tranquilidad y alegría que hace que me den ganas de venir cada miércoles a pintar”, expresó Brizuela sobre el trabajo realizado en el marco del taller de la escuela.

Sus obras dialogan con los planos de la serie Heliografías que el artista realizó entre 1980 y 1986. También se exhiben caligrafías, serigrafías y litografías offset de Ferrari. "El exilio forzado a San Pablo, la dictadura cívico - militar en la Argentina, la desaparición de su hijo Ariel, asesinado por las Fuerzas Armadas, atraviesan estas obras de igual modo que el regalo de encontrar en el Letraset y los sellos la posibilidad de una representación figurativa. Un nuevo lenguaje para nombrar lo que no tiene palabra”, detalló Rosa Lesca, miembro de la FALFAA.

“Estamos en una pandemia mundial y nos siguen matando. Al final no era la falda, no era la calle, no era la noche, qué excusa tiene ahora, ni una menos, vivas nos queremos”, dice otra de las obras de Brizuela expuesta junto a “Contra el infierno" de Ferrari. La muestra es abierta y puede visitarse en la nueva galería de lunes a viernes de 10 a 16 horas. El próximo 16 de noviembre, en tanto, se realizará una subasta presencial y virtual a beneficio de la escuela.