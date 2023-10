Comienza la última semana antes de las elecciones y el oficialismo se prepara para el sprint final de la carrera. El domingo que viene los argentinos decidirán quién quieren que sea el próximo presidente de la Argentina y desde Unión por la Patria el candidato Sergio Massa encarará el último tramo con recorridas por las provincias y por el conurbano bonaerense --centrado en la primera y tercera sección electoral--, visitará programas de televisión y de streaming, seguirá tomando medidas económicas y participará de los distintos actos de cierre planificados para martes --en provincia de Buenos Aires--, el miércoles --en Ciudad de Buenos Aires-- y del cierre a nivel nacional, que posiblemente sea el jueves, en una fábrica con trabajadores, en una provincia del interior.

"Nos vamos a enfocar en lo nuestro, como venimos haciendo. En nuestras propuestas a futuro, en la personalidad de Massa y en por qué consideramos que él es el mejor para ser el Presidente de los argentinos", dicen desde el comando de campaña y agregan que también seguirán diferenciándose de las propuestas extremas de la oposición, sobre todo de las del libertario, Javier Milei.

En paralelo a las actividades de campaña, desde el búnker de UP aclaran que el candidato oficialista sigue trabajando sin descanso en el ministerio de Economía. Él mismo asegura que de los "dos sombreros", el que más tiempo le insume es el de titular de la cartera. La semana pasada fue particularmente intensa para Massa por la disparada del dólar propiciada por la corrida que fomentaron los candidatos libertarios y eso hizo que el ministro tenga que postergar una gira federal que tenía planificado comenzar el miércoles.

Desde el oficialismo consideran que el episodio que tuvo como protagonista al dólar fue bien abordado por Massa. "Tuvo la determinación necesaria para poner un freno a la situación de desestabilización que generó Milei de manera totalmente irresponsable", evalúan en el búnker y agregan que el ministro "hizo operativos para atrapar a los 4 o 5 vivos que mencionó en su discurso y tomó decisiones que permitirán el ingreso de mucho dinero al tesoro para mejorar las reservas". En esa línea enumeran: "la medida del 5G que permitirán el ingreso de cerca de mil millones de dólares en octubre, los créditos del BID que llegarán antes de las elecciones del 22 y el swap con China que será desembolsado el 18 de este mes".

"Retomamos la iniciativa cuidando el salario de la gente, mientras que a la oposición solo le interesa destruirlo", resaltan en el comando de campaña y resumen que "Massa buscó la solución con iniciativa, con gestión y con propuestas. Una muestra de lo que va a hacer si es Presidente". "En este episodio quedó en claro quién es el candidato responsable y quién no. Milei demostró que quiere destruir el país que pretende gobernar y si él gana va a estar en peligro la república", afirman.

En el entorno de Massa cuentan que por más que no se puedan hacer anuncios de gestión por la veda, la semana que viene el candidato seguirá tomando "medidas de contención", todos los días. "No se pueden hacer actos, pero sí se pueden anunciar las medidas porque muchas de ellas son información de servicio", detallan en el búnker de la calle Mitre y aseguran que "Sergio no va a dejar a nadie a la deriva".

Massa continuará estos días con su gira por las provincias. Visitará las dos que le quedaron pendientes de la semana pasada: Santa Cruz y Río Negro. No se descarta que en alguna de ellas pueda ser el cierre a nivel nacional, pero eso todavía no está confirmado. También visitará municipios del conurbano bonaerense donde el peronismo tiene que hacer una buena performance --al igual que en el Norte grande-- para marcar la diferencia.

La idea para estos últimos días es que el candidato haga notas en distintos medios. El domingo a la noche estuvo en el programa de Mirtha Legrand. Allí se mostró el fin de semana pasado el libertario Milei con su pareja, la comediante Fátima Flores, y el sábado Patricia Bullrich con Carlos Melconian. En los últimos días el candidato oficialista estuvo dando entrevistas en distintos programas que salen por streaming, cosa que quiere seguir haciendo, y también en medios tradicionales que no son afines al gobierno.

La mesa chica del ministro candidato, mientras tanto, seguirá planificando estrategias y al tanto del día a día. Ese comando de campaña está conformado por la titular de Aysa, Malena Galmarini; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y el diputado Máximo Kirchner; por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos; el asesor en comunicación catalán, Antoní Gutiérrez Rubí; el responsable de Comunicación Estratégica del Ministerio de Economía, Santiago García Vázquez; por el vicepresidente de la cámara de diputados de provincia de Buenos Aires, Rubén "Turco" Eslaiman; el diputado bonaerense Raúl Pérez y por Juan Andreotti, intendente de San Fernando.

En el día a día de la campaña, además, está muy presente el tucumano Juan Manzur, como el nexo con las provincias, entre otros funcionarios y referentes de confianza con los que Massa habla y planifica sus movimientos de manera constante, como el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, o el secretario general de la CGT, Héctor Daer.

Cristina Kirchner también habla a diario con Massa. Ella, aclaran, seguirá esta semana con el mismo rol que tuvo toda la campaña: al tanto de todo, pero sin presencia en los actos ni eventos oficiales. En el comando confían que los votos K "ya están adentro por el miedo que genera en ese electorado una figura como la de Milei o la de Patricia Bullrich", y que por más que ella no aparezca en actos y recorridas, sí lo hacen sus alfiles como Wado de Pedro o Máximo Kirchner, que estuvo presente, por ejemplo, en la caravana en La Matanza y en actos masivos como el último en Ensenada.