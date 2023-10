Ante la falta de personal en el Espacio de Memoria - Ex Centro Clandestino de Detención Servicio de Informaciones, quienes suscribimos la presente, solicitamos se tomen las medidas conducentes a proveer a dicho Espacio de Memoria el personal necesario e indispensable para el normal funcionamiento.

Como es de su conocimiento, en la tarea de atención y desarrollo de las visitas guiadas sólo se cuenta con una persona desde hace muchos años. Creemos que sería redundante extendernos en que genera contradicciones con las condiciones laborales que se debe asegurar a los trabajadores, ya que el Estado hace recaer en solo una persona la tarea, que de por sí conlleva una seria carga emocional.

Es preciso aclarar que en este Espacio, también funciona el Archivo Audiovisual de Juicios de Lesa Humanidad, que se encuentra en la misma situación, incumpliendo el Estado con la LEY N° 13528 de preservar la información surgida de los juicios de lesa por no haber empleados específicos para dicha tarea.

Además, realizamos el pedido, en la firme creencia de la importancia en mantener y profundizar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Profundización que no sólo se debe traducir en lo discursivo. Es indispensable que desde el Estado se concrete en aportar la necesaria estructura y su mantenimiento, para hacer efectivo aquello que en los albores de la democracia decíamos que nuestra Memoria es una construcción de todos, puesto que “la memoria es método de conocimiento, es un espacio de sanación, es una herramienta para construir el futuro”.

Asociación Anahí – Filial Rosario

Colectivo Nacional de Ex Pres@s Polític@s – Rosario

Ronda de Madres, Plaza 25 de Mayo – Rosario

Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas – Rosario

Asociación Civil Moreno por la Memoria

Sitio de Memoria Biblioteca Popular Constancio C Vigil

Museo de la Memoria de Rosario

H.I.J.O.S Rosario

MEDH ROSARIO

Nietes Rosario

La Porfiada Memoria

LADH DE Rosario

Documenta Baigorria

Espacio de la Memoria Rafaela

Foro contra la Impunidad y por la Justicia-Santa Fe

Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial

Espacio Juicio y Castigo

Comisión Permanente por los DDHH Chaco

Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas – V.G. Gálvez Y. Molina

Taller " Había una vez..."

PyMA Puerto San Martín

Instituto Venadense Memoria Verdad Justicia

Comision Permanente por la Memoria y los DDHH y Sociales de VGG

Liga Argentina por los DDHH- Santa Fe

Familiares de la Masacre de Trelew

Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos La Escuelita de Famaillá - Tucumán

Espacio para la Memoria y la Promoción de los DDHH ex CCDTyE Olimpo Floresta CABA

Espacio de la Memoria " El Chalet"

Espacio para la Memoria Ex Automotores Orletti

Espacio para la Memoria y la Promoción de los DDHH ex CCDTyE Club Atlético

Espacio para la Memoria y la Promoción de los DDHH ex CCDTyE ESIM, Faro de la Memoria, Mar del Plata

Archivo Provincial de la Memoria La Rioja

Espacio para la Memoria y Promoción de los DDHH , Ex CCDTyE Brigada de Investigaciones de Las Flores.

Norte Amplio DDHH

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Santa Fe

Consejo Académico de DDHH - UNR

Area DDHH-UNR

COMISIÓN GREMIAL - CENTRO CULTURAL DE LA TOMA

Carlos Ghioldi - Sec.Gremial CTA T

AMSAFE Provincial

COAD

CTA DE LXS TRABAJADORXS

ATE Santa fe

Partido Ciudad Futura

Movimiento Evita

Fundación Igualar

Utep

La Campora

Patricia Antelo DNI 13588440

Propuesta Sur

Poder Popular de Rosario

Asiciacion civil Grupo Obispo Angelelli Rosario

Asociación Civil Niunamenos Las Rosas

Asoc. Civil de DDHH Cañada de Gómez

Carlos del Frade, diputado provincial, DNI 14.729.802

Marianela Scocco, docente UNR/CONICET, DNI 32.078.199 – Propuesta Sur

Andrés Carminati, historiador, docente UNR, becario postdoctoral de CONICET, DNI 25968670

Iris Raquel Pérez DNI: 10.779.296

Programa de Preservación Documental Historia, Memoria y Política. Fac. de Humanidades y Artes

Escuela de Historia. Facultad de Humanidades y Artes

Asamblea Nacional de ex Presos Políticos Héroes de Trelew Héctor Chinche Medina

Franco Martinez Carrieri. Dni 28566585 docente

Lelia Ferrarese ...dni 4.920.858., ex presa política.

Carlos Novillo DNI 12907755

Nora klotzman Dni 11.917.251

María Victoria Sodero DNI 14535754

María Gabriela Prieto DNI 13169542

Susana Fernández DNI 5803637

Alicia Kozameh-exdetenida política DNI 10.498.411

Mauricio José Cornaglia. DNI: 17913696

Molina M Virginia DNI 13509001

Laura Torresetti 12381968

Juan Nobile. Eaaf . UNR. 18067703

Hugo Milito dni 6071407

Gisela Galassi, 25403583, Historiadora. Docente e Investigadora. Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes, UNR. Archivo General de la Provincia de Santa Fe.

Observatorio de Género y DDHH

Adriana Beade DNI 12313987

Gerardo Rico Diputado Provincial mandato cumplido DNI 10866814

Oscar Bustos ex p. político dni 13.077.076

Silvia Lo Presti 11672453

Leonardo Rico 25648265

Martha Rivoira DN I 5701708

Silvana Gerlo DNI 12525564

Trabajadores Centro Cultural por la Memoria de Trelew

María Cristina Ercoli DNI 10095304 ExPresa Política-Docente Jubilada-La Pampa

Mujeres por la Solidaridad- Santa Rosa- La Pampa

Stella Maris Vallejos. Dni 10524803

Graciela Silvia Galarraga DNI 12090832. Ex Presa Política JUBILADA- Lujan

Lidia Inés Subovsky DNI 6238986 Ex presa política

Berta Horen 5776661. Ex presa política

Beatriz Horrac 11607695 ex presa politica

Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos y ex Presos Políticos de Concordia - Entre Rios

Graciela Imaz dni 5316367, ex presa politica

Ana María Garraza DNI 13290278. Coord Institucional de DDHH Universidad Nacional de San Luis. Ex presa política

Marta Brasseur Dni 5912387 Ex pp.

Margarita Palacio DNI 6219051, Ex pp.

María Alejandrina Gómez Lassaga dni 5862430 Ex presa polótoca -Trabajadora Social , integrante tribunal de Ética y disciplina CPASS 1era circ.Santa Fe. Vice Pta. B.P Osvaldo Bayer de Santa Fe

Laura Trinidad Claros. Ex-P.P. Jubilada DNI 6711840

Noemí Mabel Di Gianni - DNI 11340998 Sec Adj del Sind. Trab Municipales de Lomas de Zamora - Presidenta de la Mesa de Trab del ex CCDTyE Pozo de Banfield. Ex P. P.

Daniel Barrios 17510280 - Delegado de ate verde y Blanca secretaría de Derechos Humanos

Olga del Carmen García-D.N.I.N°6.661.701 Ex Presa Política- Agrupación " Por la Memoria"(Almafuerte- Pcia. de Córdoba)

Casco Judit Nelida DNI 6.265447 Ex Presa Política. JUBILADA Espacio Memoria RI9 Corrientes

Letizia Raggiotti Comunicadora Social docente FCC-UNC, ex P. Politíca DE LA COLECTIVA NOSOTRAS

El Colectivo de la Memoria , ex pp de Santa Fe

Asociación de familiares, ex detenidos y desaparecidos Pcia de Misiones.

Liliana Maria Rios DNI 10667513 Jubilada Ex Presa Politica

Maria Victoria Rillo DNI 19590418 Jubilada, ExPP

Dora Bar DNI :10630642 - EX PP -

ISABEL CARMEN ECKERL 10262584 Jubilada. Ex PP. Colectiva de expp

Nosotras Colectiva de ex presas política

Adriana Koatz 6.288.276 Ex pp

Estela Cereseto DNI 6676271

Delia Teresita Galara dni12876575 ex pp jubilada

SILVIA GORDILLO DNI 4971696 EX Presa política jubilada

Marta Candia Dni 10353173 Red x la Identidad La Pampa

Liliana Gomez 11448023

Mariana Fumaneri DNI 11950016

Asociacion ex presos y presas políticos de Entre Ríos -La Solapa

Mónica Sarramea. DNI 6217029. Ex Presa Política

María Leonor Gonzalez, DNI 5260067, ex presa política.

Silvia E. Martínez. Expp. Jubilada. 6660599

Marta S. Berra DNI11139920 Ex-presa política

DALIA Canteloro 10779589. Ex PP

Mary Acuña integrante de Asociación de Misiones. Ex pp

Pablo Robledo, DNI 16745192, investigador en Archivo Nacional de la Memoria, CABA

Eduardo Bertolino DNI: 10865325 ex pp

Laura Perelli DNI: 11099030

Giusto Maria Julia DNI Centro de estudios " La lupa en la memoria colectiva " DNI 10199318

Sara murad militante peronista 6158794

Eva Orifici 5984830 ex Pp. Vecinos x la memoria Del Viso