Israel confirmó este lunes la identidad de tres rehenes muertos entregados por Hamás a la Cruz Roja en Gaza en la víspera. El intercambio se realiza en el marco del acuerdo de alto el fuego, y como parte del pacto Israel devolvió 45 cuerpos de palestinos que permanecían en su poder, según informó el Ministerio de Sanidad del enclave. Mientras tanto, los ataques y heridas a civiles continúan en distintas zonas de la Franja.

Los cuerpos identificados corresponden al coronel Asaf Hamami, comandante de la Brigada Sur de la División Gaza del Ejército israelí, y a los soldados Omer Neutra y Oz Daniel, informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. Con esta entrega, aún permanecen en Gaza los restos de ocho rehenes israelíes fallecidos que no han sido localizados, en medio de reclamos de Hamas, que asegura que encontrar los cadáveres es una tarea difícil debido a la destrucción que enfrenta el terreno, y que continúa en aumento.

Este lunes, tres niños resultaron heridos en Shujaiya, en la ciudad de Gaza, mientras participaban en una boda dentro de una escuela. Los menores, dos de ocho años y uno de 14, fueron trasladados al Hospital árabe Al Ahli. Fuentes de la Defensa Civil gazatí indicaron que el ataque ocurrió fuera de las denominadas “zonas rojas” y lo atribuyeron a un dron israelí, aunque no se descartan disparos de francotiradores.

En Rafah, al norte del enclave, el Ejército israelí mató a dos palestinos que habían salido a buscar leña, mientras que en Al Bureij varios civiles resultaron heridos por disparos. Según las autoridades israelíes, los ataques se dirigieron a personas que cruzaron la línea amarilla y representaban una amenaza.

La denominada “línea amarilla”, franja en la que el Ejército israelí se retiró parcialmente, aísla ciudades enteras del norte y sur de Gaza, incluyendo Beit Hanoun, Beit Lahia, Yabalia, Rafah y Abasan al Kabira. En estas zonas, los civiles que se acercan corren riesgo de ser atacados sin previo aviso.