Stefano Di Carlo asumió como presidente de River este lunes por la tarde y no pudo evitar referirse al complicado presente futbolístico del primer equipo, que sumó un nuevo golpazo el domingo por la noche.

“Hoy no estamos en un buen momento deportivo, no nos gusta y no nos representa. Pero no hay que confundirse. Los proyectos tienen momentos, pero no pueden hacernos perder de vista los objetivos y el camino”, expresó el dirigente de apenas 36 años.

Di Carlo fue electo el sábado como nuevo mandamás millonario con el 61,77% de los votos en la que fue la elección con más participación de la historia del club (concurrieron 25890 socios, casi el 30% del padrón).

“Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, tenemos un plan. Este proceso que empezó con (Rodolfo) D’Onofrio va a seguir y no hay que confundirnos. Es importante entender de dónde venimos y adónde vamos”, buscó tranquilizar al inquieto Mundo River.

En otro pasaje del protocolar acto, donde estuvo presente el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, Di Carlo se animó a hablar de política nacional, aunque a puro amague: “Siempre digo, cuando me preguntan, que River es peronista, radical, libertario… pero cuando entramos acá, siempre hablamos de River”.