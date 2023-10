Los resultados del sondeo publicado al término de la jornada electoral en Polonia vaticinan una victoria sin mayoría para el partido gubernamental y un sensible ascenso de la oposición, lo que abre varias posibilidades a falta de la conclusión del escrutinio, que se espera empezar a conocer este lunes. El avance de un sondeo a pie de urna, que otorgó al conservador Ley y Justicia (PiS) un 36,8 por ciento de los votos y una proyección de 200 escaños de los 460 que forman el Congreso, y un 31,6 por ciento de los apoyos a la liberal y opositora Plataforma Cívica de Donald Tusk, confirma la información aparecida en las encuestas de las últimas semanas y la victoria del partido gubernamental. La coalición centrista Tercera Vía de inspiración democristiana obtuvo el 13 por ciento de los votos, mientras que la Izquierda logró un 8,6 porciento. La jornada concluyó con una participación superior al 70 por ciento, un récord en la historia de la democracia polaca, mientras que cerca de 600.000 polacos expatriados se registraron para ejercer su derecho al voto y sumar en total más de 20 millones de papeletas depositadas. El líder del PiS, Jaroslaw Kaczynski, admitió durante la velada que la cuestión es si "este éxito podrá traducirse en un nuevo mandato" al contar solo con mayoría simple. "Todavía no lo sabemos, pero debemos tener esperanza y también debemos saber que, independientemente de si estamos en el poder o en la oposición, implementaremos nuestros proyectos y no permitiremos que Polonia sea traicionada".