En Illinois, Estados Unidos, Joseph Czuba, un hombre de 71 años, atacó con un cuchillo militar a sus inquilinos --una mujer y su hijo-- al grito de "¡Ustedes los musulmanes deben morir!", un hecho que la policía relacionó directamente con el conflicto bélico entre Israel y Hamas. El pequeño, de 6 años, falleció en el ataque, mientras que su madre, de 32, se recupera en el hospital, informaron fuentes de la fuerza.

Según pudieron reconstruir los investigadores, la familia vivía en la planta baja de la vivienda del atacante, Joseph Czuba, desde hacía dos años.

Esta semana, mientras las víctimas se encontraban en el hogar, el hombre "llamó a la puerta, intentó estrangular a la mujer y dijo: 'ustedes los musulmanes deben morir’” relató a la prensa Ahmed Rehab, jefe de la oficina en Chicago del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), dedicado a la defensa de los derechos de los musulmanes en Estados Unidos.

En medio del ataque, la mujer, identificada como Hanaan Shahin, logró esconderse en el baño y llamar al 911. En ese momento, el agresor se encontró con el niño, Wadea Al-Fayoume, a quien comenzó a atacar a puñaladas

Alertada por el llamado telefónico, la policía se dirigió a la vivienda, donde encontró a las dos víctimas heridas en una habitación. "Ambas tenían múltiples puñaladas en el pecho, el torso y las extremidades superiores", precisó la fuerza en un comunicado.

El niño y su madre fueron trasladados de urgencia a un hospital. Allí, los médicos constataron que el pequeño, que tenía 26 puñaladas, había fallecido. La mujer, en tanto, recibió 12 cuchillazos y se encuentra en reecuperación.

El atacante, que cuando llegó la policía estaba en el piso cerca de la entrada de la residencia con un corte en la frente, fue llevado al hospital para recibir tratamiento antes de ser acusado de asesinato, intento de asesinato, agresión agravada con arma mortal y dos cargos de crímenes de odio.



Por el momento, “Czuba no hizo ninguna declaración a los detectives sobre su participación en este atroz ataque”, aunque los detectives pudieron determinar que el hombre tenía antecedentes penales y que "ambas víctimas de este brutal crimen fueron atacadas por el sospechoso debido a que eran musulmanas y al conflicto en curso en Medio Oriente que involucra a Hamas y los israelíes", indica el comunicado policial.

"Pagó el precio por la atmosfera de odio"

Ahmed Rehab, del CAIR Chicago, condenó el ataque y afirmó que se trata de su "peor pesadilla", a la vez que señaló que lo ocurrido forma parte del "inquietante" aumento de llamadas y correos electrónicos de odio que se registra desde el estallido de la violencia en Oriente Medio.

“El niño de 6 años pagó el precio por la atmósfera de odio, otredad y deshumanización que, francamente, creo que estamos viendo aquí en los Estados Unidos, como resultado del liderazgo irresponsable y las declaraciones sesgadas y unilaterales que estamos viendo en los medios", reflexionó Rehab.



"Hemos advertido que no cometamos el mismo error que cometimos en el entorno posterior al 11 de septiembre. (...) Recibimos promesas de que no volveríamos a caer en ese mundo feo y oscuro otra vez y aquí estamos", advirtió.

El repudio de Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, compartió un mensaje sobre el crimen, al que calificó como "acto de odio", en sus redes sociales.

“Jill y yo nos enfermamos al enterarnos del brutal asesinato de un niño y del intento de asesinato de la madre del niño ayer en Illinois. Nuestro más sentido pésame y oraciones están con la familia. Este acto de odio contra una familia musulmana-palestina no tiene cabida en Estados Unidos”, escribió.

“Como estadounidenses, debemos unirnos y rechazar la islamofobia y todas las formas de intolerancia y odio. He dicho repetidamente que no me quedaré callado ante el odio. Debemos ser inequívocos”, subrayó Biden.

Según las estadísticas del FBI, los crímenes de odio contra los musulmanes se dispararon inmediatamente después del 11 de septiembre, al aumentar en un 1617% entre 2000 y 2001. Posteriormente, reportaron un nuevo aumento durante la administración de Donald Trump.