Un frágil alto al fuego entre Irán e Israel entró en vigor este martes, tras doce días de guerra y unos bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares de la República Islámica. Israel aseguró que ya no atacará al país persa, luego de que el primer ministro Benjamín Netanyahu conversara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a su vez habló con su par ruso, Vladímir Putin. Este le ofreció ayuda para lidiar con Irán, pero el republicano le respondió que prefería una mayor cooperación de Moscú para poner fin a la guerra en Ucrania.

La mediación de Trump

La Oficina de Netanyahu confirmó mediante un comunicado la conversación del premier con el mandatario estadounidense. El texto, sin embargo, acusó a Irán de haber violado el acuerdo al registrarse el lanzamiento de dos misiles desde ese país y dijo que, por ese motivo, las fuerzas aéreas israelíes destruyeron un radar en el norte de Teherán.

Por su parte, el presidente estadounidense aseguró que habló con su homólogo israelí para pedirle que hiciera retroceder los aviones que se dirigían a Irán. "Israel, como saben, dio marcha atrás. No hicieron esa incursión esta mañana. Afortunadamente, eso fue algo importante. Se lo agradezco", explicó el neoyorquino a bordo del Air Force One de camino a La Haya para participar en la cumbre de la OTAN. "Tenían muchos aviones e iban a hacer algo fuerte y no lo hicieron. Estamos contentos por eso. Estamos muy contentos. Por lo tanto, el alto el fuego está muy vigente y creo que vamos a mantenerlo durante mucho tiempo", añadió Trump.

Las afirmaciones del gobernante israelí llegaron poco después de que su aviación bombardeara el radar en la capital persa, ataque del que informó la cadena estatal iraní Press TV asegurando que se habían escuchado explosiones en el norte de Teherán. El diario iraní Etemad advirtió además que las defensas aéreas se habían activado en Chamestan, Babol y Babolsar, ciudades en la provincia de Manzadaran (norte).

Según el periodista Barak Ravid, corresponsal del medio estadounidense Axios y el diario israelí Walla, quien cita a un alto funcionario de Israel, Trump pidió a Netanyahu que cancelara el ataque. Este dijo no poder hacerlo y necesitar responder de alguna forma a la violación del alto el fuego por parte de Irán, tras lo cual ambos líderes habrían acordado reducir la dimensión del ataque.

"Israel no va a atacar a Irán. Todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa, mientras realizan un saludo amistoso a Irán. Nadie resultará herido, ¡el alto el fuego está en vigor!", escribió Trump en su red social, Truth Social, mostrándose frustrado con Israel por querer atacar justo después del acuerdo.

"Histórico castigo"

Teherán negó las acusaciones de Israel de haber lanzado dos misiles después del alto el fuego. Tras la destrucción del radar por parte de las tropas Israelíes, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que terminó la guerra de 12 días. “Estamos presenciando un alto el fuego y el fin de la guerra de 12 días que fue impuesta al pueblo iraní a través de la agresión imprudente y el belicismo del régimen sionista”, dijo el mandatario en un comunicado.

Pezeshkian aseguró que Israel “sufrió un severo e histórico castigo, con daños inimaginables". “El enemigo agresor fracasó una y otra vez en lograr sus siniestros objetivos de destruir las instalaciones nucleares, el declive del conocimiento nuclear y el malestar social”, indicó.

La palabra del gobierno israelí

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró haber hablado con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, para agradecer el apoyo de su país e incidió en que Israel respetará el alto el fuego mientras Irán también lo haga. "Le agradecí la audaz decisión de apoyar a Israel frente a la amenaza nuclear iraní. El secretario (de Defensa, Hegseth) congratuló a Israel y el Ejército por los logros históricos alcanzados", escribió Katz en la red social X. "Enfaticé que Israel respetará el alto el fuego mientras el otro lado lo haga", añadió, asegurando que estrecharán su cooperación con Estados Unidos de cara al futuro.

Por su parte, Netanyahu aseguró, en su primera comparecencia pública desde la entrada en vigor del alto el fuego: "Hemos relegado al olvido el proyecto nuclear iraní y, si alguien intenta reactivarlo, actuaremos con la misma determinación y fuerza para frustrar cualquier intento de este tipo. Lo repito: Irán no tendrá armas nucleares".

Netanyahu defendió que su país ha logrado una "victoria histórica" atacando instalaciones del programa nuclear de Irán, entre ellas laboratorios y plantas de fabricación de centrifugadoras (utilizadas para el enriquecimiento de uranio), así como almacenes y lanzaderas de misiles balísticos. El mandatario celebró además la movilización "sin precedentes" del presidente de EE.UU., Donald Trump: "Bajo su dirección, el ejército estadounidense destruyó el emplazamiento subterráneo de Fordow", aseguró.

Sin restricciones

Además, el gobierno israelí levantó este martes todas las restricciones de seguridad aplicadas desde el inicio de la ofensiva a Irán, como cierre de colegios y lugares de trabajo, y decretó hasta el jueves la vuelta a la actividad completa del país. Según informó el Comando del Frente Interno, el brazo del Ejército que estipula las directrices de seguridad para la población civil, esta decisión se ha tomado tras la evaluación de la situación y la aprobación del Ministro de Defensa, Israel Katz, a partir del alto el fuego aceptado por los dos países. "Como parte de los cambios, todas las zonas del país volverán a la actividad completa sin restricciones", añadió el Comando en un comunicado.

Los cambios tuvieron efecto a partir de las 20.00 hora local y se mantendrán así hasta la misma hora del jueves, cuando previsiblemente se volverá a informar si hay noticias sobre estas directrices. Desde el inicio de la ofensiva a Irán el pasado 13 de junio, Israel decretó el cierre de colegios y centros de trabajo, y restringió las reuniones, dentro del estado de emergencia avalado por la Knéset (Parlamento israelí) y vigente hasta el 30 de junio. Solo se permitían los servicios esenciales.

Solo la semana pasada, durante unos días, suavizó un poco estas medidas dejando que abrieran los centros de trabajo con un refugio cerca y permitiendo reuniones de hasta 30 personas. Ello ha llevado al país a una paralización de numerosas actividades y cierre de comercios y centros de ocio, así como a muchos israelíes a teletrabajar.

Desde que Israel inició su ataque militar contra Irán el 13 de junio, ambos países han intercambiado regularmente ataques con drones y misiles que han dejado al menos 450 personas muertas en Irán y al menos 28 en Israel, según las autoridades de ambos países. Las tensiones escalaron todavía más en la región cuando Estados Unidos bombardeó tres instalaciones clave del programa nuclear iraní el pasado domingo, e Irán respondió el lunes con un ataque contra las bases militares estadounidenses en Qatar e Irak, que ya habían sido evacuadas.

Trump y Putin

Respecto a la llamada entre Trump y su par ruso, el republicano explicó a la prensa: "Vladimír (Putin) me llamó y me dijo: '¿Puedo ayudarte con Irán?'. Le dije: 'No, no necesito ayuda con Irán, necesito ayuda contigo'". Y agregó: "Me gustaría alcanzar un acuerdo con Rusia", aseguró.

Desde antes de su regreso a la Casa Blanca, Trump ha estado abogando por un cese completo de las hostilidades en la guerra que libra Rusia en Ucrania, para lo que ha buscado sin éxito un entendimiento entre Moscú y Kiev, mientras que se ha mostrado más crítico con los ucranianos. La semana pasada, Putin afirmó que el conflicto con Ucrania es diferente del de Israel e Irán. "Nosotros no buscamos la capitulación de Ucrania, insistimos en el reconocimiento de la realidad creada sobre el terreno", dijo el viernes el presidente ruso en un foro económico en San Petersburgo.

El Kremlin, uno de los principales aliados de Irán, expresó su apoyo hacia un alto el fuego entre Irán e Israel. "Esto es lo que pedía Rusia desde el comienzo del conflicto. Por eso, solo podemos saludarlo", dijo el lunes Dmitri Peskov, portavoz presidencial.