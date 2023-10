El Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA) realizó este jueves un cartelazo y una conferencia de prensa "en defensa de la educación pública" para rechazar las políticas educativas propuestas por Javier Milei y denunciar los problemas de la educación pública en la Ciudad. En conjunto con representantes de otras escuelas secundarias porteñas, los y las estudiantes sostuvieron que la política de vouchers impulsada por el candidato de La Libertad Avanza (LLA) "sólo amplía la brecha entre quienes pueden acceder a la educación y quienes no". "No van a pasar por nuestras puertas ni por nuestras aulas", advirtieron.

Eran las 12.15 del mediodía cuando los y las estudiantes del turno mañana del Nacional comenzaron a bajar las históricas escalinatas de Bolívar al 200. Llevaban consigo una serie de carteles que habían preparado antes de salir del establecimiento. "La educación no se vende, se defiende", "derechos ≠ privilegios", "la educación no es negocio", decían las consignas escritas sobre papel afiche. De inmediato, los y las integrantes del centro pegaron los carteles en la pared exterior del edificio, al costado de la escalinatas. Allí se reunieron con los representantes de las otras escuelas que esperaban afuera para acompañar la conferencia: el Carlos Pellegrini, la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola y el Lenguas Vivas.

"Estamos acá con una simple meta que es defender la educación púbica, que no se puede poner en duda", sostuvo al tomar el micrófono Lena Hartmann, presidenta del centro del CNBA, ya cerca de las 13. "La bandera de la educación pública siempre caracterizó a nuestro país. Este es un colegio histórico que dio próceres que levantaron siempre esa bandera, y no es casualidad que de la Argentina salgan los mejores profesionales. Es porque históricamente vinimos a decir que la educación pública no se pone en duda y que somos nosotros los que nos formamos y vamos a formar el futuro del país", continuó Hartmann en el inicio de la conferencia.

Alrededor suyo se agolpaba un grupo de alumnos y alumnas que habían salido del colegio y decidieron quedarse a escuchar la conferencia, pero también otras personas que pasaban por Bolívar y se detuvieron un momento a prestar atención a las palabras de la estudiante. "Me parece bien que los chicos se hagan escuchar, lo que se juega el domingo es muy importante", dijo a este diario Rubén, empleado de comercio que se dirigía al turno tarde de su trabajo luego del almuerzo. Lucía, estudiante de 16 años del CNBA, aseguró por su parte que "muchos chicos de nuestra edad están creyendo las cosas que promete Milei y lo votan, por eso nuestro rol es clave porque tenemos que discutir eso con todos y en todos lados".

Federico Lavagnino, presidente del centro de estudiantes del Esnaola e integrante de la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), señaló en este sentido que "tenemos que convencer a nuestros pibes y pibas de que estos falsos profetas no le van a resolver la vida: mejorar la educación pública no es eliminar la educación pública". "Buscan implantar políticas que comenzaron con Videla y que continuaron con Menem: modelos de fracaso y subdesarrollo. No van a pasar por nuestras puertas ni por nuestras aulas, defendemos la educación pública y apostamos a mejorarla porque lo que tenemos hoy no nos conforma", agregó. La intervención del estudiante despertó los aplausos de los y las alumnas, que levantaban un cartel que advertía que "Milei no pasará".

Fue Luca, del centro de estudiantes del Carlos Pellegrini, quien profundizó directamente sobre la política de vouchers propuesta por el candidato presidencial de LLA: "Esa iniciativa ataca la idea de la educación pública y propone dividir el presupuesto educativo, ponerlo en vouchers y pasarlo a las familias para que puedan pagar la educación", comenzó. "Además de que en Argentina esto no se puede hacer por el carácter federal de la educación, en los países en los que sí se hizo sólo amplió la brecha entre quienes pueden acceder a la educación y quienes no", continuó. El estudiante sostuvo, además, que "los derechos no pueden ser administrados por el mercado, tienen que ser garantizados por el Estado".

"La educación no es algo de oferta y demanda, la educación pública y de calidad es un derecho. No podemos hablar de libertad sin antes hablar de educación pública, laica, de calidad y gratuita", cerró. Desde el Lenguas Vivas, en tanto, Sofía se encargó de dar un panorama sobre la situación actual de la escuela pública porteña, a un año del proceso de tomas que atravesó a los secundarios de la Ciudad. "En muchos colegios los techos se caen, las viandas no son dignas ni nutritivas y el presupuesto es el mas bajo de la historia", sostuvo y alertó, además, sobre la "falta de aplicación de la ESI" en los colegios.

"Hace 16 años que gobierna el mismo partido político y la educación sigue decayendo día a día. Son las mismas personas que hablan de la educación como prioridad, pero nosotros creemos que antes de hablar de prioridad tenemos que hablar de dignidad", agregó Sofía. Lavagnino añadió en el mismo sentido que para eso es necesario "aumentar el financiamiento educativo, que se ponga la plata en la educación". "No podemos seguir cursando con techos que se nos caen en la cabeza o con viandas que no alcanzan y llegan podridas", concluyó.