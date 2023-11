Este 22 de octubre se llevarán a cabo las elecciones 2023. Para los residentes en Santa María, Córdoba, la información sobre su lugar de votación figura en el padrón electoral.

¿Cómo saber dónde voto por nombre y apellido?

La Cámara Nacional Electoral puso en funcionamiento un portal en línea en el que los electores pueden averiguar la ubicación en la que votar en Santa María, Córdoba. En dicho sitio obtienen el nombre y el domicilio del lugar en el que votan, el número de mesa asignada para sufragar y el número de orden en que se encuentran en el padrón electoral. Se recomienda concurrir a votar con esa información porque facilita el trámite y reduce las demoras.

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Los ciudadanos que no concurran a votar tienen que justificar el motivo por el cual no asistieron. Aquellos no justifiquen su ausencia estarán obligados a pagar una multa. Pueden votar los treinta y seis millones de electores que constan en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos aceptados para sufragar.

Documentos permitidos para la votación

Los documentos válidos para votar son

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

El ejemplar del documento debe ser el mismo o más reciente que el que aparece en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

Por qué hubo balotaje

Sergio Massa y Javier Milei fueron a un balotaje porque en las generales del pasado 22 de octubre se dio el escenario de segunda vuelta que plantea la Constitución. Los artículos 97 y 98 de la Carta Magna establecen que el presidente y el vicepresidente de la Nación resultarán electos siempre y cuando obtengan más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos o cuando superen el 40% y le saquen una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales respecto del total de los sufragios conseguidos por la fórmula que queda en segundo lugar.

Si no se cumple ninguno de esos dos requisitos, se prevé la realización de la segunda vuelta, en la que solo participan las dos fórmulas con mayor cantidad de votos en la primera instancia de los comicios generales.

En esa instancia, la dupla que obtenga la mayor cantidad de votos afirmativos válidamente emitidos –sin importar cuál sea la diferencia con la otra fórmula– será la ganadora y sus candidatos resultarán electos como presidente y vice.

Elecciones Nacionales 2023: ¿Qué se vota en el balotaje en Argentina?

En las Elecciones Nacionales de 2023 en Argentina, el balotaje tiene un objetivo central y decisivo: la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación. Este proceso de segunda vuelta se lleva a cabo debido a que ningún candidato alcanzó la mayoría necesaria en la primera ronda de votaciones. Así, los ciudadanos argentinos están convocados a las urnas para elegir entre los dos binomios presidenciales más votados en la primera vuelta.

Cuándo empieza y cuándo termina la prohibición de vender alcohol

La venta de cualquier clase de bebidas alcohólicas está prohibida desde las 20 del día anterior a la elección hasta las 21 del día en que se celebran los comicios. A quien venda bebidas alcohólicas durante ese período le corresponde una pena de prisión de entre quince días y seis meses.

HASTA QUÉ HORA NO SE PUEDE COMPRAR ALCOHOL

Por la veda electoral, algunas actividades que quedan prohibidas desde las 8 de la mañana del viernes 20 de octubre y hasta las 21 del domingo 22 de octubre, tres horas después del cierre de las elecciones generales 2023. Algunas prohibiciones comienzan en un momento más con la apertura de la votación y otras se levantan en el momento en que cierra el horario para votar.