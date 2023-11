Este domingo 22 de octubre se llevarán a cabo las elecciones 2023. Para los residentes en Ramón Lista, Formosa, la información sobre su lugar de votación está accesible en el padrón electoral.

¿Cómo encontrar mi lugar de votación por nombre y apellido?

La Cámara Nacional Electoral lanzó un portal en línea donde los electores pueden consultar en qué lugar votar en Ramón Lista, Formosa. En dicho sitio obtienen el nombre y la ubicación del lugar en el que votan, el número de mesa asignada para sufragar y el número de orden en el que se encuentran en el padrón electoral. Es recomendable concurrir a votar con dichos datos porque agiliza el trámite y reduce las demoras.

¿El voto es obligatorio?

El voto es obligatorio. Los ciudadanos que no asistan a votar tienen que justificar el motivo por el cual no asistieron. Los que no presenten justificación para su ausencia estarán obligados a abonar una multa. Pueden votar los 36 millones de electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera los documentos permitidos para sufragar.

Documentos necesarios para votar

Los documentos válidos para votar son

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar previo al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

HASTA QUÉ HORA NO SE PUEDE COMPRAR ALCOHOL

Por la veda electoral, algunas actividades que quedan prohibidas desde las 8 de la mañana del viernes 20 de octubre y hasta las 21 del domingo 22 de octubre, tres horas después del cierre de las elecciones generales 2023. Algunas prohibiciones comienzan en un momento más con la apertura de la votación y otras se levantan en el momento en que cierra el horario para votar.

Cómo navegar los mapas con los resultados del escrutinio

Los mapas interactivos de Página/12 se pueden navegar mediante pestañas y desplegables. Haciendo clic sobre un distrito en el mapa de la categoría o seleccionando el distrito en el desplegable se mostrarán los resultados, con barras de porcentaje sobre votos válidos para cada candidato, y consignando la cantidad de mesas escrutadas. Cada vista, a su vez, tiene la opción de volver a la anterior.

Elecciones Nacionales 2023: ¿Qué se vota en el balotaje en Argentina?

En las Elecciones Nacionales de 2023 en Argentina, el balotaje tiene un objetivo central y decisivo: la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación. Este proceso de segunda vuelta se lleva a cabo debido a que ningún candidato alcanzó la mayoría necesaria en la primera ronda de votaciones. Así, los ciudadanos argentinos están convocados a las urnas para elegir entre los dos binomios presidenciales más votados en la primera vuelta.

¿Cuándo hay balotaje o segunda vuelta?

Los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional establecen que un candidato se convierte en Presidente en primera vuelta sólo cuando obtiene más del 45% de los votos afirmativos en esa elección, o al menos el 40% de los votos y una diferencia porcentual mayor a 10 puntos respecto al candidato que saliese segundo.

En tanto, la Carta Magna prevé que, si no se cumple alguno de esos requisitos, debe realizarse una segunda vuelta, también conocida como balotaje, en donde participan las dos fórmulas más votadas en primera vuelta. Es decir, quien salió primero y quien salió segundo.