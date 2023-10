Este domingo 22 de octubre se llevarán a cabo las elecciones 2023. Para los residentes en Garay, Santa Fe, la información sobre su lugar de votación figura en el padrón electoral.

¿Cómo saber dónde voto por nombre y apellido?

La Junta Nacional Electoral habilitó un portal en línea en el que los electores pueden informarse sobre dónde votar en Garay, Santa Fe. Allí reciben el nombre y la dirección del lugar en el que votan, el número de la mesa asignada para sufragar y el número de orden en el que están en el padrón electoral. Se recomienda asistir a votar con esa información porque acelera el trámite y reduce las demoras.

¿El voto es obligatorio?

Sí, el voto es obligatorio. Quienes no vayan a votar deben justificar por qué no asistieron. Los que no justifiquen su ausencia tendrán que pagar una multa. Están autorizados para votar los 36 millones de electores que están inscritos en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

Qué documento es válido para votar

Los documentos válidos para votar son

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que aparece en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar previo al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.