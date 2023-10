Es raro celebrar el centésimo cumpleaños de un ser querido. Y lo es aún más cuando ya no está presente o nunca tuvimos el privilegio de conocerlo en persona. Sin embargo, esta semana se conmemora el centenario del nacimiento de Italo Calvino (13 de octubre de 1923), un escritor muy unido a los argentinos . Incluso si él nunca llegara a comprender la magnitud de esta relación

Italo Calvino y su vínculo con Argentina

Una argentinidad sutil pero apasionada. Acaso porque estaba casado con la argentina, Chichita Calvino, porque escribió un extraño cuento llamado “La hormiga argentina” o por haberse entrevistado con el Che Guevara en Cuba (país en el que Ítalo nació y vivió hasta los dos años). Además fue Aurora Bernárdez, pareja de Julio Cortazar, la traductora de gran parte de su obra al castellano. Por todo eso, y aún más, queremos tanto a Calvino.

Calvino es, además, querible, por haber dicho “no”. Justo él, que luchó junto a los partisanos italianos mientras los nazis habían secuestrado a sus padres y que renunció a la militancia orgánica intelectual en 1956 en protesta por los sucesos de Hungría. Mantuvo su claridad política y coherencia ideológica al negarse a visitar Argentina durante la dictadura , reapareciendo sólo con la democracia para inaugurar la Feria del Libro en 1984.

La obra de Italo Calvino es variada y se supera a sí misma: metatextual (como en Si una noche de invierno un viajero), intertextual (como en Por qué leer los clásicos) e incluso paratextual (como en Las cosmicómicas, donde ciencia ficción se entrelaza con ensayo y sátira). Vanguardia y clasicismo. Pero además, su novela El Barón Rampante, es un necesario elogio del no.

De Calvino a Galeano, Guerriero y Jarrett: rebeldía y "no"

“He dicho que no y no quiero” dice un chico de doce años al comienzo de la novela. Leila Guerriero, exploró el no en el íntimo relato “El no es un peligro vivo”: “Le debo al no un puñado de certezas -afirma Leila-: no creo en Dios, no necesito casarme, no quiero hijos…”. Keith Jarrett convocó a todos los “no” posibles para un concierto el 24 de enero de 1975: enfrentó a un piano defectuoso y su humor inadecuado. No quería salir a tocar y a pesar de ello, creó el famoso Koln Concert, una obra maestra que perdura en el tiempo.

Si el “no” es lo contrario de guardar silencio y sinónimo de rebeldía, Eduardo Galeano lo ilustró a la perfección en la apertura de Las venas abiertas de América latina: “hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez” un hito firmado por la Junta Tuitiva de Bolivia en 1809 , considerado un texto precursor de la libertad en América.

La mesa familiar como lugar de disputa: “ He dicho que no y quiero ”, entonces, exclama un joven llamado Cósimo, un noble de tan solo doce años que se resiste a consumir un almuerzo espantoso de caracoles cocidos. Retado por sus padre, Cósimo decide subirse a la encina del jardín familiar que con exquisito léxico de inspiración botánica describe el autor (el padre de Calvino era agrónomo, y él mismo, antes de estudiar Letras, coqueteó con esos estudios). Pero Cósimo no baja. Nunca. La metáfora es perfecta y cae en la trivialidad: caminar de rama en rama es jamás pisar el suelo de la adultez y del aburguesamiento familiar, trepar a las alturas es lo opuesto al estereotipo del hombre “trepador”. Es muy en serio y a la vez no deja de ser un juego… como trepar a un árbol.

El árbol como símbolo de puño y resistencia, en la portada de "El barón rampante"





Cósimo: un personaje que desafió las normas

“Una persona se fija voluntariamente una difícil regla y la sigue hasta sus últimas consecuencias ya que sin ella no sería él mismo ni para sí ni para los otros”, escribe Calvino en el prólogo. La altura no le impide ver el mundo sino todo lo contrario: gana una perspectiva única. El alejamiento no lo convierte en misántropo, sino todo lo contrario. Pero ningún intento por capturar a Cósimo funciona, hasta que la familia se acostumbra y se da por vencida.

Así, Cósimo, que sube al árbol en 1767, participa tanto de la revolución francesa como de un antológico encuentro con Napoleón (el extraordinario capítulo 28, casi al final). En el axioma aristotélico, el Barón es mucho más que un animal político, porque el haberse separado de los demás, aquel determinante “no”, lo hace más humano y comprometido con su tiempo. Enciclopedista y curioso, Cósimo es más libre mientras más culto es. La altura utópica a la que aspira, acaso premonición de Las Ciudades invisibles, es fundar la República de Arbórea , un estado ideal (Cósimo es un proto-ecologista) sustentado por árboles y la idea iluminista de la Razón Universal.

Las mujeres en El Barón Rampante

Dentro de El barón rampante, que forma parte de la saga Nuestros antepasados escrita por Calvino junto con las novelas El vizconde demediado y El caballero inexistente los personajes femeninos despiertan un encanto especial. Son figuras fuertes, “tarantinescas” y singulares, incluso en sus roles secundarios. La madre de Cósimo, Corradina von Kurtewitz, apodada 'la generala', es una figura de ternura marcial. Una suerte de 'Evita capitana' avant la lettre, con una historia de descendientes militares. Su hermana opta por la vida monástica luego de un episodio confuso en el que intenta abusar de un hombre y mata caracoles a escopetazos. La otra protagonista de la novela es Viola, Violante de Ondariva, "la Sinforosa" a quien Cósimo conoce el mismo día que decide no pisar nuevamente la tierra. Sí: subir como alegoría de enamorarse. Y viceversa.

El capítulo 13, no sólo es uno de los más asombrosos del libro, sino también una de las escenas de amor romántico y despertar sexual más conmovedoras de la literatura moderna. Viola vuelve a la finca. Casada, viuda. Hermosísima. "No era una jinete, era una amazona, corría a rienda suelta y era rubia". Cósimo y Viola son dos enamorados-centauros: mitad humanos, mitad salvajes que apenas pueden contenerse, corcovear, relinchar el deseo en silencio.

Con Viola en la copa del árbol, la acción se desenvuelve así:

- Pero, ¿adonde me estás llevando? -decía Viola como si fuese él quien la conducía, no ella quien en verdad lo arrastraba.

Se conocieron. Él la conoció a ella y a sí mismo, porque en realidad no se había conocido nunca. Y ella lo conoció a él y a sí misma, porque aún habiéndose reconocido siempre, nunca se había podido reconocer así.

El “no” final de Cósimo

Hacia el desenlace, la trama asciende junto a la escritura. Forma y contenido comparten las mismas raíces y la prosa se arboriza. El hermano de Cósimo escribe también como si hojas, tallos, tierra, lóbulos, penachos fueran parte de un estilo que levita hacia una copa de ideas, oraciones y párrafos: “se enrosca, corre, devana y envuelve un racimo de palabras, sueños, y se acaba.” Son las últimas palabras de la novela.

La escritura se ramifica incluso instantes previos a que el rebelde que jamás pisó el suelo, ya añoso, se sujete a un globo aerostático hacia el cielo, congelado en una imagen de victoria, sin caer jamás.

Algunos finales, aunque escasos, brillan gracias a su 'no'. Se afirman y elevan, desafían la gravedad de la tierra o las leyes de la vida. El desenlace de 'Annie Hall' de Woody Allen, donde los amantes no regresan juntos, pero se reencuentran de alguna manera. Ciertas canciones de Bob Dylan, como “I contain multitudes” y su remate: "Haré todo lo posible para que no quede ningún amor olvidado."

Como el “no” de Cósimo. En quien el lector confía y siente cercano y compinche. Leal, como un amigo fiel a sus promesas. O, como dice Cósimo: “¡No bajaré nunca más!”. Y mantiene su palabra.