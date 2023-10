La nadadora cordobesa Macarena Ceballos le dio a la Argentina una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile al entrar tercera en la final de los 100 metros pecho. Ceballos marcó 1m07s68 para ocupar el tercer escalón del podio por detrás de las canadienses Rachel Nicol (1.07.28) y Sophie Angus (1.07.55), que se adjudicaron las preseas de oro y plata.

Nacida en la ciudad de Río Cuarto, Ceballos había accedido a la final con el segundo mejor tiempo de las series, un registro de 1m08s12, sólo 2/100 inferior al de la canadiense Rachel Nicol. “Pienso en mi papá, que desde el primer momento me dijo que no venía porque quiere ir a París. En mis hermanas, en que les pedí que por favor la hagan acordar a mi abuela de que me mire. Lo hago por ellos”, dijo emocionada la cordobesa, ya con la medalla en sus manos.

Ceballos admitió que luego de asegurarse su presencia en París 2024, su mentalidad cambió. “Me lo tomo con mucha más calma. Sí, lo disfruto, lo vivo y lo disfruto, pero con calma”, agregó en sus declaraciones a la prensa argentina.