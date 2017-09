Cuando usted escucha decir, por ejemplo, “el argentino es así” (arrogante, tanguero, laburador, vago, peronista, psicoanalizado o lo que sea, no importa) ¿qué piensa? Bueno, no sé qué piensa usted, pero quizá en ese momento diga “depende, algunos argentinos son así, pero no todos”. ¿Y sabe por qué? Porque hay matices, aunque muchos nos parecemos en muchas cosas, no somos todos iguales.

Mire, le voy a dar algunos ejemplos. Yo tengo unos amigos que ante cada manifestación se quejan por el caos del tránsito, pero ni se le ocurra decirles a ellos que dejen de usar el auto aunque tarden una hora en llegar a donde quieren ir. ¿Vio? No somos todos iguales, porque hay quienes parecen tener derecho a complicar el tránsito y quienes no lo tienen. También tengo otros amigos que critican los planes sociales mientras utilizan la prepaga al máximo, porque ellos la pagan y tienen que aprovechar. O están esos que critican el garantismo, pero daría la impresión que con Mauri se ponen garantistas porque le perdonan todas las causas que tenga.

Así que dese cuenta que no somos todos iguales. Si usted puede pagarse su auto o su medicina, entonces no es igual, es diferente, es único, usted puede. En cambio, si no tiene para pagar, ahí sí, ya es un igual, ya le van a decir “ustedes son todos iguales”. Le digo más, hasta hay una nueva nomenclatura para el signo “igual”, que se abrevia con la letra K. Por ejemplo, usted dice “los psicoanalistas K” y es como si ya dijera un montón de características de “ellos”. Pero la cosa, seguramente, no quedará ahí, ya que irán apareciendo muchos otros grupos de iguales, los tenistas K, los anticuarios K, los suegros K. Y no tenga dudas, que ellos son todos iguales.

Es una cuestión de razonamiento, digamos de lógica pura. Véalo así: parece que Cristina tiene un gurú que se llama Alemán. Y usted me dirá “¿y, qué tiene que ver eso?”. Es que usted aun es un ingenuo. ¿En qué idioma escribía Freud? Claro, en alemán. ¿Entendió ahora? ¿Se da cuenta que los psicoanalistas, incluido Freud, son K? Razone mi amigo.

Los que no son K, por ejemplo, ven las maravillas que hace el gobierno y dicen que son logros de su gestión, y lo que son K, que ya sabemos, son todos iguales, dicen que son logros de sugestión. Y seguro que lo dicen porque son psicocolonizados.

Y sí, no es fácil ponerse de acuerdo. Igualmente, hay que intentarlo y lo mejor es hacer y hacerse preguntas. Nos dicen que los que estaban antes se robaban todo. Pero usted también sabe que cuando estaban los de antes, la plata le alcanzaba. O sea que la pregunta que uno puede hacerse es: ¿a quién le robaban entonces?

Ya lo dijo el ministro Sergio, ¡Basta de palabras, lo que importa es helecho! Y ahí nomás emprendió su cruzada disfrazándose de arbolito para tomar conciencia del cambio climático. ¿Será así? ¿O será un mensaje subliminal? No sé, digo, porque por un momento me acordé de esos arbolitos parados en las veredas diciendo “cambio, cambio” y no precisamente climático.

Amigo, mejor terminar acá, porque si no nos van a decir que los humoristas son todos iguales, son todos K. Eso sí, le digo algo más, aunque acá estamos tratando de brindarle un poco de humor, aunque estamos tratando de compartir con un poco de risa, también nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado.