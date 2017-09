Antes de las marchas en todo el país para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado y en momentos de disputa con el gobierno provincial; la ministra de Seguridad Patricia Bullrich llegó a Rosario para vanagloriarse del operativo de Gendarmería que incautó más de 800 kilos de cocaína, en Venado Tuerto. "Rosario ya no tiene el estigma de ciudad narco", celebró al hablar del decomiso de droga más importante en el país, con siete detenidos. Antes de irse de la sede de Gendarmería, celosamente custodiada, la funcionaria de Cambiemos no pudo responder a las preguntas relacionadas con el ciberataque contra la ministra de Educación provincial, Claudia Balagué, tras decir que la desaparición de Maldonado era de suma gravedad para la democracia. "No estoy al tanto", se excusó y se ofuscó cuando los periodistas quisieron relatarle la situación para que pudiera contestar.

Bullrich anunció su visita a Rosario en medio del final de los preparativos para las movilizaciones a un mes sin Maldonado. También, en momentos en los que el gobierno provincial anunciaba que presentará una denuncia penal para que se investigue el ciberacoso contra Balagué. "Son miles de trolls que responden a alguna organización nacional", sentenció anteayer el diputado Eduardo Di Pollina.

Sobre el caso Maldonado, Bullrich no sorprendió. "Hace un mes que estamos trabajando con compromiso e intensidad y todos los recursos que están al alcance. Está colaborando Chile también. Tenemos tres causas y funcionarios en la zona (de Chubut, donde se vio a Santiago por última vez). Se hizo muchísimo y otras cosas nos quedan por hacer. El compromiso del gobierno es total. Hemos pedido que esto no se politice, ni se acuse sin tener pruebas", dijo. Y agregó: "Las marchas son válidas".

Cuando este diario le consultó sobre el ciber ataque contra Balagué, la ministra pidió una aclaración. "No estoy al tanto del tema", se limitó a decir. Cuando terminó la conferencia, algunos medios se acercaron a ella para que responda y volvió a pedir detalles. Cuando una colega intentó dárselos, la ministra reprochó a sus colaboradores que se permitiera seguir preguntando a la prensa, se subió a una camioneta y se fue.

Narcotráfico

Bullrich también le dedicó unas palabras a la situación del narcotráfico en Rosario. "Se realizaron más de 400 operativos desde que las fuerzas federales están trabajando con sistematicidad y el 29 de setiembre vamos a poder dar un informe completo. Logramos algo que para nosotros es muy fuerte: que Rosario no tenga el estigma de ciudad narco, porque no se lo merecía". En ese sentido, destacó que también mermaron los delitos y los homicidios. "Podemos decir que en un año de trabajo de las fuerzas federales aquí, Rosario no es esa ciudad estigmatizada. Hay problemas como en todo el país, pero por primera vez se está trabajando en armonía y con sistematicidad, como lo estamos haciendo", lanzó.

Desde que empezó a hablar, la ministra mostró orgullo sobre el operativo de anteayer. "Fueron varios meses de investigación. Una operación del clan Fernández, que quedó totalmente desbaratado. Eran quienes estaban transportando 840 kilos de cocaína, que significan 168 millones de dólares y vendida en Argentina significarían 700 millones de pesos. En dosis, es una cantidad importantísima. Es uno de los cargamentos más importantes secuestrados en cocaína, en la Argentina; y el más importante desde que comenzamos a trabajar con más intensidad en esta zona. Este es un operativo que comenzó en Oran (Salta), con controlado por tres agrupaciones de Gendarmería que advirtieron el camión camuflado y un auto puntero que acompañaba. Venían siendo seguidos cautelosamente y en el momento oportuno se hizo el operativo. Santa Fe fue para esto una ruta de traslado hacia Buenos Aires, donde trabaja un comando conjunto de la Gendarmería. Esta fue una operación nacional, no de la provincia. Se detuvo al conductor del auto puntero y con allanamientos en Venado, Córdoba y Salta, hubo otros seis detenidos. Se trabajó en conjunto con Afip. Estamos dando golpes fuertes", relató.