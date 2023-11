En los últimos días de octubre el conglomerado Warner Bros. Discovery lanzará su segmento [Adult Swim] como un canal que se incorporará a la grilla de la TV paga, tanto cable como digital. La nueva señal retomará los ingredientes característicos del bloque de animación para adultos y sumará otras facetas vinculadas al grupo mediático, como las series y películas animadas basadas en los productos de DC Comics, un bloque de animé y una faceta dedicada a la transmisión de videojuegos.

En diálogo con Página/12, el jefe de contenidos de Warner Bros Discovery, Pablo Zuccarino, explica que la decisión de ampliar la cartera del grupo se sostiene en lo que perciben como una madurez del mercado –tanto de espectadores como de productores locales-, la presencia de un hit a prueba de balas como Rick & Morty y cierta confluencia en la oferta entre distintas ramas del conglomerado. [Adult Swim] alcanzará a todo el mercado latinoamericano y aspira a generar y difundir contenidos regionales también, además de las licencias de Estados Unidos. Por ahora, anticipa, sólo hay contratos firmados con productores brasileños, pero confían en ampliar la oferta “muy pronto”.

Aunque el público que consume animación para adultos, animé y videojuegos no siempre coincide, Zuccarino confía en que hay suficientes elementos en común para darle cohesión a la programación. “Hay un overlap (superposición) interesante entre los expertos o los fans de gaming, los fans de animación, los fans de animé. No son exactamente las mismas tribus, pero sí se cruzan”, destaca.

“La demanda de animación para adultos y especialmente de [Adult Swim] nunca ha sido más alta. Hemos visto mucho en redes sociales y en nuestras plataformas de streaming que hay un alto nivel de engagement con esos contenidos que teníamos. Otro elemento decisivo para lanzar el canal es Rick and Morty, es un show que es un hit global, pero que está funcionando especialmente bien en Latinoamérica, y con el que hemos tenido números muy, muy buenos en HBO Max. No en cualquier momento una marca tiene un hit como ese para apuntalar la oferta. Así que eso nos dio confianza. Y finalmente después de muchos años, la industria de producción de animación local está madura para empezar a producir contenidos para adultos, una categoría que no es tan popular o tan activa como la de niños, pero existe, está ahí y las capacidades se han desarrollado muchísimo en Brasil, en México, en Chile, en Argentina. Así que creemos que no solo vamos a poder traer lo mejor del mundo, sino también pronto estar contando historias latinoamericanas”. Sobre este último punto, revela Zuccarino, con la señal ya participaron de mercados internacionales como PixelArt (México).

Para fortalecer la señal en sus primeros pasos, explica su responsable, la idea es recurrir a todos los hits de las dos décadas de [Adult Swim] –los fans verán reaparecer títulos como Aqua Team Hunger Force- y el complemento del animé en la figura de los megapopulares shonens Naruto, Dragon Ball y “eventualmente” One Piece. “Vamos a ir curando una oferta de animé específica para [Adult Swim], que es una marca con mucho prestigio desde el punto de vista de la curación”, comenta. Además, destaca que con la iniciativa llegará a la tv de pago una serie de propuestas de DC Studios que no suelen encontrarse en las señales infantiles, como Harley Quinn o Young Justice. “Hay una librería muy sólida de animación para adultos de DC que muchas veces no hemos podido aprovechar en Cartoon Network porque ahí tenemos la obligación de cuidar el contenido para los niños. En este canal sí podemos hacer apuestas que sean un poco más oscuras o toquen temas más sofisticados o adultos”, desarrolla.

Pablo Zuccarino.

Quizás la apuesta más llamativa de la nueva señal es el espacio para el universo del gaming. Los videojuegos tienen una suerte de difusión mediática paralela en plataformas como Twitch (y YouTube, en menor medida), y es cuanto menos inusual que una señal de TV paga (y ni hablar de las de TV abierta) se involucren en el tema. Zuccarino anticipa la organización de torneos de e-sports exclusivos de la señal con títulos como Harry Potter o Mortal Kombat, entre otros del catálogo del conglomerado (que por supuesto tiene distribuidora de videojuegos). “Además en la compañía ya hay una marca que se llama WarnerPlay, que hace coberturas editoriales de grandes eventos y lanzamientos, y estamos trabajando con ellos para empezar a generar un contenido exclusivo, específico para esta audiencia. Obviamente estoy de acuerdo en que es un tema que ya está explotado de diferentes maneras y en diferentes plataformas, pero podemos traer algo diferente a la mesa”, confía el gerente de contenidos. “Eso, al combinarse con el potencial o el poder del resto de los elementos, puede llevarnos a presentar cosas nuevas y originales, así que lo vamos a explorar”.

Finalmente, Zuccarino confía en la pata televisiva del negocio audiovisual, aún cuando las plataformas de streaming parecen haber copado el sector. “Somos una compañía que cree que todavía hay un buen negocio y es importante cuidar a los consumidores que están en este ecosistema: muchos de los países de nuestra región como Argentina, Chile, Colombia, todavía tienen mercados maduros y funcionando muy bien; nosotros somos uno de los pocos jugadores que todavía apuestan por mantener eso, siempre y cuando se entienda que la oferta es multidimensional: la combinamos con el resto de los puntos del ecosistema y en la medida que lo vamos accionando bien eso realiza un efecto multiplicador, no hay canibalización desde nuestra experiencia. Hay la posibilidad de hacer algo más fuerte”.