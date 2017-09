El Gobierno no escuchó

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó la continuidad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pese al reclamo de renuncia por parte de la familia de Santiago Maldonado, refrendado por distintos sectores de la sociedad en la marcha del viernes. “Respaldamos plenamente el trabajo que viene haciendo Patricia Bullrich, no solo en este tema, sino en la lucha contra el narcotráfico, un trabajo muy valiente que muchos no hicieron antes”, dijo Peña, que también dijo que no hay pruebas contra la Gendarmería y defendió el accionar represivo de los policías en el centro porteño después de las protestas y pidió a la justicia aplicar todo el “peso de la ley” sobre los responsables de los disturbios.

Peña confirmó en su cargo a la ministra, después de que Sergio Maldonado, el hermano del joven desaparecido, reclamara su renuncia ante cientos de miles de personas. “Por supuesto, ratificamos a Bullrich. Pero sobre todo quiero transmitir la paz y la tranquilidad que tenemos que tener tanto los dirigentes como los ciudadanos para saber que todos los problemas, los temas pendientes, o como este caso, de Santiago Maldonado, se debe resolver dentro del marco institucional del diálogo y de la prudencia”, aseguró el jefe de gabinete.

“No vamos a polemizar con la familia de Maldonado, entendemos la angustia, lo delicado que es la situación para ellos. No es nuestro ánimo polemizar, pero entendemos que Patricia Bullrich ha trabajado correctamente en todo este tema”, planteó Peña, que luego pidió “mucho cuidado con los discursos que fomentan la violencia porque son de alta irresponsabilidad”. En ese sentido, criticó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por tener un “discurso que emana violencia” sobre este tema. “Permanentemente se intenta deslegitimar la paz social y la legitimidad democrática de este gobierno”, agregó Peña.