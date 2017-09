Atrás quedó la derrota 1-0 en el amistoso contra Boca disputado en el estadio Bicentenario de San Juan, pero la misma evidenció que River sin Lucas Alario –que esta semana selló su vínculo con el Bayer Leverkusen– ni Sebastián Driussi –transferido al Zenit de Rusia a mitad de semestre– carece de poderío ofensivo, pese a las buenas intenciones de Ignacio Scocco, y las prestaciones del uruguayo Nicolás de la Cruz –con una performance aceptable en su debut en el Superclásico– y el colombiano Rafael Santos Borré, últimas incorporaciones. Por tal motivo, el técnico Marcelo Gallardo tendrá a partir de mañana, cuando el plantel regrese a los entrenamientos, la misión de rearmar el ataque tras la partida a Alemania de su goleador, de cara a los cuartos de final de Copa Libertadores.

“Fue un partido chato, no hubo diferencia entre un equipo y otro, la ventaja estuvo en el resultado. Nosotros no tuvimos juego y si no te encontrás desde el juego, no hay mucho análisis para hacer. Y un error se pagó caro”, admitió Gallardo tras el partido ante Boca, acaso en una velada referencia a la lentitud de Alexander Barboza para interceptar la corrida de Oscar Benítez y que pudo terminar en gol por una defección del experimentado arquero Germán Lux. Es que en el plano defensivo se reflejó que River tiene escaso recambio, con las bajas de Javier Pinola y del paraguayo Jorge Moreira por estar afectados a sus seleccionados.

Pero Gallardo no desconoce la tarea de rearmarse y potenciar el equipo ante la adversidad, por lo que pondrá las fichas a trabajar para que su conjunto vuelva a ser temible de mitad de cancha para adelante. Con Marcelo Larrondo en plena recuperación, Scocco será la referencia de área. Y podría ser acompañado por De la Cruz –el media punta uruguayo que es hermano de Carlos Sánchez, un viejo conocido de la casa–, quien se mostró rápido y hábil en su primer partido nada menos que frente al clásico rival.

El objetivo de River en este 2017 es la Libertadores y el 14 de septiembre tendrá el primer duelo ante Wilstermann, en Bolivia, en busca de conseguir un buen resultado para definir la serie de local el 21 del corriente.