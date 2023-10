El ex presidente de la Nación y de Boca Juniors, Mauricio Macri, reveló este viernes que se encuentra trabajando activamente en la campaña del candidato Andrés Ibarra, que buscará conducir los destinos del club Xeneize por los próximos cuatro años.

“¿Es cierto que usted va a estar en la lista de Boca para las elecciones como compañero de fórmula de Ibarra?”, le consultaron esta mañana en una entrevista telefónica por Radio Mitre, a lo que Macri respondió: “Estoy trabajando activamente. Eso no lo hemos definido, pero estoy trabajando activamente porque me preocupa”.

Asimismo, el fundador del PRO reveló que las elecciones del club deportivo fueron también motivo de conversación con el candidato a presidente de la Nación Javier Milei: "me dijo: 'necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca, la he perdido desde que Riquelme es presidente'", afirmó el ex presidente. Y agregó que el libertario: "Me dice que me votó también en la época de Boca".

No obstante, retomando el hilo, el conductor radial insistió con la pregunta de si integrará la lista de Ibarra, a lo que Macri respondió de modo ambiguo: “Lo estamos evaluando, lo estamos evaluando”.



El apoyo incondicional a Milei

Por otra parte, en el marco del próximo balotaje presidencial, Macri ratificó su respaldo incondicional al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El exmandatario recalcó que el dirigente ultra liberal es quien "hoy lidera la propuesta de cambio", y pidió a la dirigencia de Juntos por el Cambio a “tener la humildad de reconocer que la gente lo eligió él y a nosotros para apoyar a pesar de que sabemos que tenemos diferencias”.

“Dejémonos de joder. Hay que salir de este tobogán de decadencia”, criticó, y volvió a sacar a la luz sus viejos entredichos con el ministro de Economía: “Massa me mintió siempre” y por el contrario “Javier Milei a mí no me mintió ni una vez”.

Luego, intentó deslindarse de su responsabilidad en la reunión que Patricia Bullrich y Milei mantuvieron el martes a la noche, y aseguró que fue la excandidata quien dijo que había que “hacer un apoyo incondicional que no es a cambio de nada”.

"No le hemos pedido nada", juró y perjuró Macri, en relación a sus conversaciones a Milei, y resaltó que "no se habló de ningún cargo". Eso sí, dejó claro que “las simpatías que tenga Javier por algún dirigente (de JxC) son cosas de él”.

La ruptura de Juntos por el Cambio

También repartió críticas a sus socios radicales, que desde el lunes le cuestionaron su autoridad en la coalición. Los criticó por su intención de expulsar del partido al excandidato a vicepresidente Luis Petri (“¿Cómo van a echar a alguien por oponerse al kirchnerismo?”) y los calificó de “prepotentes”.

“Quieren imponer el silencio cuando ellos manifiestan permanentemente que van a votar ‘pero nunca a Milei’. Si lo van a votar a Massa, que lo blanqueen y tengan la dignidad de decirlo”, desafió.

En el mismo tono los acusó de “utilizar la neutralidad para esconder su apoyo al señor Massa” porque su relación con el ministro “les da mayor comodidad que la incertidumbre con Milei”.

Finalmente, lanzó un llamado al diálogo interno: “Dentro de 20 días, cuando pase esta PASO (SIC), nos vamos a sentar de vuelta y vamos a decir en qué cosas vamos a trabajar unidos para defender la institucionalidad, gobierne Massa o gobierne Milei. Si tenemos un compromiso con la república, como yo tengo, estaremos ahí dialogando”.