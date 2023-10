Pasó una semana desde que el gobierno nacional habilitara el formulario online para la renuncia opcional al subsidio de la tarifa de los servicios de transporte público de pasajeros. La adhesión fue prácticamente nula: solo 987 eligieron hacerlo, un 0,007 por ciento de los 14 millones de usuarios con Tarjeta SUBE de todo el país.

La medida había sido anunciada formalmente el 16 de octubre por el ministro de Transporte, Diego Giuliano, y estaba disponible en el sitio web argentina.gob.ar/sube desde el viernes 20 de octubre. En una semana, menos de mil personas adhirieron al plan.

Mediante la Resolución 566/2023, la cartera que dirige Giuliano habilitó la renuncia opcional al subsidio de transporte público. De acuerdo al Ministerio de Transporte, el boleto de tren pasará a costar 1100 pesos sin subsidios, mientras que el de colectivo costará 700 pesos. Significarían aumentos de 500 y 800 por ciento, (tomando los valores máximos de cada pasaje) respectivamente. El valor actual del boleto de los trenes en el AMBA varía entre 11,57 y 52,95 pesos según el tramo, precio que se eleva a 79 pesos para el regional de Salta, 105 pesos el de Resistencia - Los Amores, Chaco y 180 pesos para el tren que va desde Rosario a Cañada de Gómez en Santa Fe. La tarifa mínima de colectivo se encuentra actualmente en 52,96 pesos y la máxima 72,61 pesos.

Si bien la quita de subsidios al transporte público se presenta siempre dentro de las recomendaciones de política fiscal en cada revisión del Fondo Monetario Internacional, el sentido de esta medida fue puramente político: "En este momento particular, en medio de una campaña electoral en la que se pone en debate público el subsidio al transporte, damos la oportunidad de que quienes no lo crean necesario, puedan renunciar al mismo", comenzó la conferencia de prensa del anuncio el ministro de Transporte Diego Giuliano. Por este motivo, también comenzaron a aparecer los montos discriminados en la pantalla del boleto donde se apoya la SUBE.



Para mantener el subsidio, indicaron desde Transporte, no será necesario hacer ningún trámite. Asimismo se encargaron de aclarar que el no renunciamiento no va a implicar una restricción al acceso a la compra de dólares, ni oficial ni financieros, como sí pasó con aquellos usuarios que solicitaron el subsidio a la energía.



La renuncia al subsidio implica, además, la pérdida de todos los beneficios asociados a la SUBE. Es decir, el Atributo Social Federal que aplica 55 por ciento de descuento en la tarifa para casi 5 millones de usuarios de todo el país; el beneficio de la RED SUBE que es un descuento para quienes realizan trasbordos en distintos medios de transporte (en el primer viaje se paga el valor total del pasaje, en el segundo un 50 por ciento menos y a partir del tercero un 75 por ciento menos). También a los Atributos Locales definidos por las jurisdicciones donde la tarifa se abona con SUBE.

La medida solo tiene como alcance el sistema de transporte público que forma parte de la jurisdicción nacional, es decir líneas de colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y otras pocas lineas urbanas interjurisdiccionales. Sin embargo, el Gobierno adelantó que invitará a las provincias a que implementen un registro similar para permitir que los usuarios de las 53 jurisdicciones que hoy cuentan con le sistema SUBE tengan la posibilidad de renunciar a su subsidio.