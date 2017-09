Un reclamo internacional

Un grupo de figuras públicas nacionales e internacionales reclamaron al Estado argentino la “aparición con vida ya de Santiago Maldonado”. La lista la encabeza la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien se suma el lingüista estadounidense Noam Chomsky, el cantautor cubano Silvio Rodríguez, el ex mandatario de Paraguay Fernando Lugo y el de Honduras Manuel Zelaya. “No puede haber desaparecidos en democracia. No hay democracia con desaparecidos”, remarcan los dirigentes políticos, artistas e intelectuales que firmaron el documento por Maldonado.

La campaña internacional lleva un breve texto, que señala:”Los abajo firmantes, intelectuales, artistas, referentes de movimientos sociales y políticos del mundo entero, manifestamos nuestra profunda preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado en Argentina, hecho que conmueve al país sudamericano y que amerita la más plena solidaridad de los pueblos del mundo con los familiares del joven”. “Maldonado fue visto por última vez el día 1º de agosto, cuando la Gendarmería reprimió al pueblo Mapuche. La propia Gendarmería reconoció que siguió ‘ordenes precisas del Ministerio de Seguridad’ a cargo de la ministra Patricia Bullrich. Se trata, por ende, de una desaparición forzada de persona, con el Estado como principal responsable, algo que remite directamente a lo sucedido a gran escala durante la última dictadura cívico-militar en el país, cuando 30 mil personas fueron detenidas-desaparecidas para imponer un plan económico de despojo neoliberal”, recordaron.

“El gobierno de Mauricio Macri no solo tiene que dar explicaciones en torno a lo sucedido, esclareciendo el paradero de Maldonado a la brevedad, tal como lo solicita la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su medida cautelar”, indicaron. “También debe separar del cargo a la ministra de forma inmediata. Los abajo firmantes acompañamos el reclamo por ‘aparición con vida ya de Santiago Maldonado’ que diversos sectores de la sociedad argentina vienen desplegando a lo largo del último mes”, destacaron. La solicitada la firman, entre otros, la defensora de derechos humanos colombiana Piedad Córdoba, el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, el sociólogo Emir Sader, la cantante Liliana Herrero, la actriz Cristina Banegas, el sociólogo Horacio González y la ex canciller de Venezuela Delcy Rodríguez.