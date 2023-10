Organizaciones que reúnen a sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia de Cromañón, el local bailable del barrio porteño de Balvanera en el que murieron 194 personas al incendiarse durante un recital el 30 de diciembre de 2004, exigieron al gobierno nacional la expropiación del inmueble para la creación de un sitio de memoria.



A través de un comunicado, las organizaciones señalaron que "hoy se cumple un año de la sanción de la ley 27.695" que "se construyó desde el trabajo incansable de víctimas sobrevivientes, familiares de víctimas fatales y amigos/as de la masacre de Cromañón".



"Nos llevó 18 años llegar al Congreso. El pedido que nos unió fue el de lograr una ley nacional que permita expropiar los inmuebles donde funcionó República Cromañón para transformar ese lugar en un Espacio Colectivo para la Memoria", añadió el texto.



Las organizaciones destacaron que "la transversalidad política y el consenso fueron ejes rectores en esta lucha, que dio sus frutos logrando el apoyo y acompañamiento del pueblo en su conjunto en la Cámara de Diputados y de cada provincia de nuestro país en el Senado".



En ese sentido, ponderaron que "el tratamiento del expediente en el Poder Legislativo llevó tan solo 45 días. El acompañamiento de la mayoría de las fuerzas políticas en ambas cámaras y una rápida gestión de sus autoridades permitieron llegar al 30 de diciembre de 2022 con la ley 27.695 sancionada y promulgada".



"Paradójicamente y con mucha preocupación, el tratamiento del expediente por la reglamentación de la ley, condición necesaria para avanzar en el proceso de expropiación lleva un año sin resolución del Poder Ejecutivo", advirtieron.



"La ley sancionada expresa que se debe garantizar la participación de las víctimas. Desde las organizaciones firmantes lucharemos y exigiremos que los contenidos, la muestra permanente, y todo lo relacionado a la elaboración y deliberación de las políticas públicas de memoria sobre Cromañón sea garantizando la plena participación y la certeza de que el Estado, gobierne quien gobierne, no pueda tergiversar la historia de lo allí ocurrido. Porque si existe un fiel reflejo para contar lo que pasó, es el testimonio sincero y verdadero de las y los familiares de víctimas fatales y de las y los sobrevivientes", concluyó el documento.



Entre las organizaciones firmantes se encuentran "Coordinadora Cromañon", "El Camino Es Cultural", "Movimiento Cromañon", "Ni Olvido Ni Perdon", "No Nos Cuenten Cromañon", "Organización 30 de Diciembre", "Plaza de la Memoria Los Pibes de Cromañon", "Que No Se Repita" y "Sin Derechos No Hay Justicia". Recientemente realizaron un "No cumpleaños" en Plaza de Mayo con la misma denuncia.