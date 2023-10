En diálogo con el programa radial La Brújula, Luis Barrionuevo explicó por qué se alejó de Javier Milei tras el acuerdo que realizó con Patricia Bullrich. “Si hablamos de las castas, indudablemente los son tanto Patricia que hace 40 años que vive del Estado como Mauricio Macri que también vive del Estado”, dijo. En cuanto al crimen del ministro Juan Carlos Rojas, intentó despegar al Ministerio de Desarrollo Social y dijo que vendrá a Catamarca a “pedir explicaciones”.

“Todo esto fue un guionado de Mauricio sobre Patricia, mi límite estaba en ellos. Si hablamos de las castas, indudablemente lo son tanto Patricia (Bulrrich) que hace 40 años que vive del Estado como Mauricio Macri que también vive del Estado. Ellos son la casta y Javier (Milei) en todo momento hablo de terminar con toda la casta, o sea, que la casta no era Barrionuevo ni los sindicalistas porque somos de la actividad privada”, explicó.

“Aparecen Macri y Patricia en escena y parecen dos tortolitos que lo llevan a Javier hasta la casa de Macri y ahí terminó mi amor. Hasta ahí llegué yo. Yo creo que tengo que mantener la dignidad y esa dignidad no la voy a entregar”, argumentó.

“La gente está muy enojada, hay un clima cíclico. Yo dije: nosotros apoyamos la lista completa de Raúl Jalil, arriba nosotros llevamos la de Milei. Ir en contra del peronismo no es fácil, pero no voy a ir en absoluto por ninguno de los dos candidatos”, aseguró.

Crimen de Rojas

Por otra parte se refirió al asesinato del ministro Desarrollo Social, Rojas y a los cuestionamientos y pedido que viene haciendo la familia contra él por los “conocimientos” que tiene sobre la causa. Y, por un audio de Crisanto Jayme, vicepresidente de OSUTHGRA, la obra social de los gastronómicos, en donde le explicaba a los hijos de Rojas que a Barrionuevo el Fiscal (Hugo Costilla) le informaba sobre los avances y pruebas.

“La semana que viene estaré por Catamarca para pedir explicaciones y porque ya está me voy a dedicar a full porque a la justicia se le dio mucha ventaja en el caso Rojas y no entiendo por qué tuve que volver a declarar”, lanzó.

El pedido de que vuelva a declarar había sido de la familia del Ministro en base a nuevos audios y pruebas que fueron surgiendo y en donde se pone en duda el trabajo del Fiscal. Sin embargo, Barrionuevo dijo: “tuve que ir al tribunal de acá de Buenos Aires a ratificar las declaraciones que yo ya había hecho, una pérdida de tiempo terrible” y agregó: “Yo creo que acá no han puesto el esfuerzo o la capacidad. Tienen que dar una explicación tanto el Gobierno como la Justicia que son los que llevan adelante el caso, o sea, nos tienen que dar una explicación punto y ya está. Para mí no era un tema tan difícil como para que la Justicia no investigue y llegue a los asesinos (sic). Yo declaré y me cansé de declarar. Yo creo que se tienen que dedicar a averiguar en el entorno cómo fue, por qué lo mataron y punto”.

En cuanto al audio de Jayme que lo involucraba en una relación directa con el fiscal Costilla, evadió la respuesta.

“Yo creo que no se está muy lejos de cuál fue el motivo por el que lo asesinaron”, dijo, y al ser consultado por el por qué no respondió: “Yo descarto totalmente el tema del Ministerio (de Desarrollo Social), no sé por qué todavía no llegaron a una conclusión. “Queremos todos, no solamente nuestros parientes, yo fundamentalmente quiero saber quién lo mató a Rojas”, concluyó.