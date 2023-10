“El mercado de hacienda es casi tan viejo como la ciudad, porque con ella vino la necesidad de sus habitantes de comer carne. Primero estuvo cerca del cabildo, de allí se fue a lo que hoy es el barrio de Parque Patricios y más tarde, ya en el siglo veinte, a Mataderos. Se llamaba mercado de Liniers porque esa era la estación de ferrocarril más cercana. En ese entonces, Mataderos era prácticamente el campo. Por eso el traslado a Cañuelas, aunque en muchos sentidos implica beneficios, fue primero un shock para una cultura barrial histórica”.

El que habla es Fabián Ochoa, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Carne del área metropolitana, recientemente reelecto para el período 2023-2027. De 57 años de edad, vecino del barrio de toda la vida, peronista y, como corresponde, hincha de Nueva Chicago, desde el año pasado, Ochoa es también secretario gremial de la CGT regional Cañuelas y un gran conocedor del negocio de la carne, de sus jugadores y sus dinámicas y, sobre todo, de la situación de sus trabajadores.

Su oficina se encuentra en lo que en una época fue el policlínico del frigorífico Lisandro De La Torre, a donde concurrían en caso de accidente -algo frecuente- los trabajadores del establecimiento tomado en 1960, en el marco de una huelga histórica, que significó el principio del fin del gobierno de Arturo Frondizi en tiempos de proscripción del peronismo.

El traslado a Cañuelas, explica "era una necesidad de muchas décadas, porque ya era insostenible la operatoria en la ciudad". "Por el impacto ambiental, por el problema de tránsito que generaban los camiones y también por los planteos de Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para correr el mercado fuera de su zona de influencia, que fue lo determinante”, asegura.

“El traslado implica también una enorme oportunidad de crecimiento para la localidad que lo alberga. Por algo Videla lo quiso llevar a Mercedes, Alfonsín lo quiso llevar a Chascomús y Duhalde lo quiso llevar a San Vicente. Pero ahí finalmente se hicieron countries, y mercado de hacienda y countries no son muy compatibles”, ríe.

Finalmente, cuente, "la propuesta más seria fue la del intendente de aquel momento, Gustavo Arrieta, que consciente de la oportunidad, porque Cañuelas tenía muchas tierras ociosas”.

--¿Hablan de política en el sindicato?

--Mucho, permanentemente. Más en tiempos de elecciones. Volvimos a hablar de política en la mesa gracias a Néstor y nunca más dejamos de hacerlo. El negocio de la derecha es el discurso de la antipolítica, nosotros no vamos a caer en esa trampa. Estamos convencidos de que Perón tenía razón, que fue un visionario. El comunismo fracasó en 1989, y el capitalismo cada día muestra su fracaso. Sólo nos queda la tercera posición. Perón nos avisaba hace 50 años que teníamos que defender los alimentos y el agua, mirá cuánta razón tenía.

--¿Pero hubo trabajadores de la carne que votaron a Milei?

--Hubo algunos, como hubo en todas las actividades, pero se revirtió con militancia y con buenas decisiones de Sergio Massa. ¿A Milei lo votan los informales? Bono para los informales. ¿A Milei lo votan los que viajan en transporte público? Mostremos las tarifas, como serían. Cada vez que nos dan por muertos, los peronistas resurgimos. Ahora Milei es socio de Macri, nada bueno puede salir de ahí. El gobierno de Macri no le sirvió ni a los empresarios. Pero hay que seguir militando, todavía no ganamos nada.

--¿Creció la operación con el traslado del mercado? ¿Eso impactó en la cantidad de afiliados?

--Hoy estamos en un promedio de 400 camiones y 3000 personas diarias, con actividad de martes a viernes, unas 100 mil cabezas mensuales. Es más o menos lo que había en Liniers. La diferencia es otra, es la proyección. En Liniers, ese era el techo, porque no había forma de seguir creciendo. En Cañuelas, el Mercado Agro Ganadero es la primera etapa de un polo de desarrollo agroindustrial, que va a generar empleo, riqueza y crecimiento para toda la zona. Ya hay proyectada una feria de angus y un hotel cinco estrellas en los alrededores.

--¿Y la exigencia ambiental?

--Es muy similar. Se están instalando paneles solares, de manera que en breve el mercado va a ser autosustentable a nivel energético, ya que se recuperan las aguas para reducir el impacto, el acceso de los camiones es más sencillo y el impacto en el tránsito es casi nulo. Es un mercado altamente tecnificado: por ejemplo, no se ficha, te hace reconocimiento facial un scaner biométrico. La verdad, es un gran acierto de Gustavo y de Marisa Fassi, que lo sucede en la intendencia y acaba de ser reelecta.

--Pero la gestión es privada.

--La gestión es privada porque Menem lo privatizó en los años noventa, pero el Estado no se puede desentender de esta actividad, esa es nuestra mirada como sindicato. Es cierto que se puede comprar vender hacienda en cualquier lado, de hecho los feedloteros, por ejemplo, o los grandes jugadores, cuando pueden, prefieren comprar fuera del mercado, porque así hacen valer su fortaleza y consiguen mejores condiciones. Pero el sentido del mercado es que haya un precio de referencia y que ese precio sea conocido en todo el territorio nacional. Por algo nuestros precios se informan todos los días, dos veces por día, en los boletines informativos. Antes acá se hacían operaciones también de ganado porcino y ovino. Pero como eso se perdió, no hay precio de referencia. Como consecuencia, estuvimos muchos años sin comer cerdo. Ahora volvió a popularizarse, porque la carne vacuna está cara. Conclusión, si no hay precio de referencia, perdemos todos.

--¿Qué rol cumplió el sindicato en el proceso de traslado?

--Hubo que estar muy atentos a las necesidades y preocupaciones de los compañeros. Lo primero fue el traslado. Pasamos de ir al trabajo caminando, porque la mayoría somos del barrio, a viajar 60 kilómetros cada día. Entonces peleamos y logramos una reducción de una hora de la jornada laboral. También logramos una vianda y combis de traslado o compensaciones por combustible y peaje para los que vienen en auto particular. También logramos duplicar las categorías de la escala salarial, de 3 a 6 y la efectivización de los compañeros que habían entrado contratados en pandemia, por si hacían falta reemplazos de bajas por covid. Afortunadamente, a pesar de que fuimos personal esencial y no dejamos de trabajar, el covid no nos golpeó tanto. Hoy tenemos una oficina dentro del mercado, tenemos trato directo con el directorio, nos bancamos exclusivamente con el aporte sindical de los trabajadores. Tenemos la libertad y la decisión para reclamar lo que sea necesario.

--¿Hay algún tipo de interacción con el municipio?

--Nos reunimos, claro. Hay que reconocerles a Marisa y Gustavo un enorme mérito. Cañuelas es un distrito con un pasado radical muy fuerte, que al peronismo siempre le costó. Ellos ganan porque gobiernan para todos. Caminan, recorren, Marisa come en los mismos boliches que come la gente. Si la putearan, no podría hacer eso. Hay que felicitarlos.

Pasos administrativos

En julio pasado las autoridades del mercado realizaron la presentación de la documentación necesaria para concretar la habilitación definitiva del Mercado, que permitirá luego avanzar en la radicación como Sector Planificado Industrial y creación de la figura de Mercado Concentrador en la Provincia de Buenos Aires.

En esa ocasión, la jefa comunal encabezó el encuentro, del que participaron por el Mercado Agroganadero su presidente Andrés Mendizábal junto a un importante número de gerentes consignatarios, en tanto que por el Polo Agrocomercial estuvo presente el titular de la desarrolladora South Patagonian, Alejandro Metro.

“Esto generará mayor previsibilidad para que los inversores ingresen al servicio de comercialización, y generar nuevas oportunidades de negocio, planificar el crecimiento, y nuevas fuentes de empleo genuino para los cañuelenses. La instalación y el inicio de actividades del MAG fue la mayor inversión privada realizada en la Provincia durante los últimos años, y es posible gracias a la sinergia y el trabajo conjunto entre lo público y lo privado. Para nosotros es un hito fundamental en el desarrollo de este Cañuelas que estamos haciendo entre todos y todas”, sostuvo Fassi.

Una vez obtenida la habilitación definitiva, el Municipio comprometió a las autoridades del Mercado el acompañamiento en la gestión ante el SENASA y la Provincia de Buenos Aires del otorgamiento de la figura de Sector Planificado Industrial y de Mercado Concentrador.