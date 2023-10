Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz jugaron al fútbol con sentido lúdico, se divirtieron, contagiaron a todos sus compañeros, y así Central se hizo de otra victoria en el Gigante entre goles y festejos. Argentinos fue preserverante para insistir a pesar de los goles canayas pero sus repetidos desaciertos defensivos lo condenaron. El canaya se metió en zona de clasificación a Copa Libertadores y volvió a la pelea por acceder a cuartos de final de Copa de la Liga.

Argentinos es un equipo con ambiciones que no tiene capacidad de sostener. La visita mostró una vocación ofensiva decidida pero que nunca fue respaldada por el juego defensivo. En el área de Arias siempre habia espacios y Central, por momentos, pareció jugar a ritmo de entrenamiento. Fue en ese período del partido donde aparecieron goles. Komar cabeceó sobre el área chica, cómodo, un centro de O’Connor para gritar el primero. La visita se lanzó al ataque, la perdió, corrió Campaz, Moyano no lo alcanzó y Cervera ingresó por el segundo palo para empujar al fondo el centro del colombiano.

Komar, de cabeza, abrió el marcador.

Los dos goles no le quitaron a Argentinos las ganas de jugar. Se sostuvo con disposición ofensiva y tuvo oportunidades para descontar. González Metilli lo perdió de cabeza, en el área chica, y Avalos estuvo impreciso en todas las pelotas que le llegaron al área chica. El partido fue atractivo en todo momento. Central tenía facilidades para atacar e incluso tuvo a Malcorra con remate desviado al parar la pelota solo en el punto del penal. Y Argentinos siempre generó peligro en sus avances.

La visita cambió la defensa para jugar el segundo tiempo y Campaz ya no tuvo tantos espacios. Russo modificó el ataque y se fue lesionado Quintana. Pareció que el partido empezó de nuevo. Más aún porque la visita descontó en los primeros minutos en tonto penal de Komar a Avalos al tomarlo de la camiseta. El delantero no falló en la definición y las sospechas sobre el equipo de Russo sobrevolaron por el estadio. Pero en verdad el canaya no dio señales de inseguridad. Ni especuló. Mantuvo su elección de atacar en velocidad al rival, con el unipersonal de Campaz por sobre todo, pero de las urgencias al equipo lo sacó Malcorra con definición cruzada al hacerse de la pelota en el área chica por un rebote. El partido terminó con Argentinos atacando compulsivamente, sin mayor suerte, como ocurrió toda la tarde. Pero los puntos quedaron en casa, un poco por Campaz, otro por Malcorra. Y ahora en Arrroyito quieren jugar la Libertadores el año que viene y meterse en cuartos de Copa de la Liga.

3 Central

Broun 6

Martínez 5

Komar 6

Quintana 6

Alan Rodríguez 5

O’Connor 7

Ortiz 6

Lovera 5

Malcorra 7

Campaz 8

Cervera 5

DT: Miguel Russo

1 Argentinos

Arias 5

Galván 5

Di Cesare 3

Villalba 3

Rodríguez 4

Redondo 5

Moyano 4

Montiel 5

González Metilli 6

Heredia 6

Avalos 6

DT: Pablo Guede

Goles: PT: 13m Komar (C) y 17m Cervera (C). ST: 3m Avalos (A) 19m Malcorra (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Agüero, Martínez Dupuy y Oviedo por Quintana, Lovera y Cervera (C), Gondou, Torrent y Cabrera por Heredia, Di Cesare y Moyano (A), 32m Quiñones por O’Connor (C) y Vera por González Metilli (A), 38m Sandez por Malcorra (C),

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Central