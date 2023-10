Mientras el mundo entero le rinde homenaje a Diego Maradona en el día en que el astro argentino cumpliría 63 años, fanáticos de El Diez reflotaron un viejo tuit del candidato a presidente Javier Milei donde agrede al ícono del deporte mundial y le desea la muerte.



El mensaje no llama la atención. No sería la primera vez que Milei o alguien de su equipo tiene expresiones de odio contra las figuras más populares de la cultura nacional. En este caso, se trata de un mensaje que el economista libertario publicó en 2016, cuando comenzaba a hacerse famoso por sus apariciones a los gritos en programas de TV y la posibilidad de que llegue a un balotaje era impensada.

Cabe recordar cómo en las últimas horas agredió a Juan Román Riquelme o a la tan querida por el público argentino Taylor Swift, sin mencionar el chiste sin gracia que hizo Victoria Villarruel sobre la banda BTS, que generó un inmediato rechazo.

El hecho es que en la ya folklórica distinción entre Pelé y Maradona, Javier Milei, sin sorpresas, se inclinó por el fallecido jugador brasileño. Pero eso no es todo, lo hizo sobre una catarata de insultos a Maradona.

Así, en su cuenta de X (exTwitter) en 2016 publicó un cuadro comparativo entre ambos ídolos del fútbol con categorías imposibles de comprender más allá de un contenido completamente irónico y falto de gracia.

El gráfico se jacta de comparar estadísticas como Goles, Conquistas, Goles con la mano, Inhalaciones (por el consumo de droga), Besos a hombres en la boca, Contextura física y Sobredosis.

Y está acompañado de un texto donde, sin bajar el tono violento, Milei agrega: “#BuenMartes para los fanáticos de Mardedroga...!!! Dado su desprecio por los números seguro son peronistas”.

Lo cierto es que ante las respuestas de los demás usuarios criticando el cuadro, Milei redobló la apuesta: “Obvio que no tengo idea de fútbol, por eso miro las números (sic) duros”.

En este contexto fue que aseguró: “Yo no emití juicio al respecto. Vos le has puesto una carga al punto que no tiene. Por mí que se mate…”.

La agresión a Juan Román Riquelme

Si bien se declaró hincha de Boca, Javier Milei también fue altamente cuestionado por los Xeneizes por su comentario hiriente hacia una figura emblema del club como Juan Román Riquelme y aseguró que, por su culpa, dejó de alentar a la azul y oro.

Para Milei fue un error que en 2013 el 10 volviera al club: "Cuando Angelici trajo nuevamente a Riquelme, en la última época, yo sostenía que eso iba a ser un fracaso, entonces dejé de ser de Boca porque lo trajo en un acto populista".