En la previa de la 38° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que tendrá lugar desde su presidente, Fernando Juan Lima, aseguró este lunes que "hay mucha pasión y mucha alegría por un festival que va a estar buenísimo en un año difícil".

"Uno está contento pero no conforme, porque es muy difícil hacer un festival en estas circunstancias, con esta inflación, con la imposibilidad de invertir divisas como deberíamos", sostuvo, en diálogo con AM750.



En este sentido, el también conductor de La autopista del sur explicó que el eje temático de esta nueva edición son los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina.

"Estamos festejando 40 años de democracia, que es un eje temático que lo recorre todo, porque un festival como el de Mar del Plata no se podría hacer sin libertad y sin diversidad", aseguró.

Y agregó: "Esto es un eje que está desde la propia imagen del festival, en un libo que publicamos que se llama Fundido a Negro, que surgió como una idea desde el hallazgo en la cinemateca INCAA de los pedacitos censurados de las películas".

"En el festival se arma un lugar muy amoroso para compartir la cultura", concluyó.

40 años de democracia y de cine

Esta edición del festival Internacional de Cine de Mar del Plata conmemora los cuarenta años ininterrumpidos de democracia en nuestro país. Con este motivo, la Cinemateca Nacional INCAA y la Biblioteca y Centro de Documentación y Archivo “Beatriz A. Zuccolillo de Gaffet” (ENERC-INCAA) han recuperado del archivo del Ente de Calificación Cinematográfica materiales censurados por la última dictadura cívico-militar, que se exhibirán con el objetivo de echar luz y hacer público aquello que fue prohibido. La digitalización de ese material ha sido realizada por Cubic, Argentina Sono Film y la Sociedad por el Patrimonio Audiovisual. A su vez, se presentará el libro Fundido a negro. Cine y censura a 40 años del retorno de la democracia, con textos que dan cuenta de dichos hallazgos, con la colaboración de autoras y autores como Graciela Borges, Lita Stantic, Manuel Antín, Albertina Carri, Victoria Solanas y Eugenio Zaffaroni.



Esta edición contará con la visita del director español Juan Antonio Bayona –gracias al apoyo de Netflix–, quien recibirá un premio a la trayectoria, presentará su último trabajo sobre la tragedia de los Andes, La sociedad de la nieve, y dará una de las tres Charlas con Maestras y Maestros. También se les rendirá tributo a la trayectoria a la reconocida actriz, directora, guionista y productora argentina Ana Katz y a la Cinemateca Uruguaya –institución fundamental para la cinematografía del continente, fundada en 1952–. Su directora, María José Santacreu, dictará otra de las Charlas con Maestras y Maestros, las cuales incluirán un encuentro destacado con una de las figuras principales de nuestra cultura: la actriz Graciela Borges, quien reflexionará sobre su importante trayectoria.



En su premisa de difundir las miradas más frescas, diversas y heterogéneas, el Festival propone en Panorama y en Autoras y Autores películas tanto de directores y directoras de renombre y trayectoria como de las nuevas generaciones. Es por eso que en las secciones paralelas se podrán ver, entre otros, los más recientes trabajos de Taika Waititi, Yorgos Lanthimos, Bertrand Bonello, Michel Gondry, Hong Sang-soo, Lisandro Alonso, Kleber Mendonça Filho, Víctor Erice, Martín Rejtman, Andrés Di Tella, Edgardo Cozarinsky y Rafael Ferro, Alice Rohrwacher, Gonzalo García Pelayo, Angela Schanelec, Fernando Trueba y Javier Mariscal, Noora Niasari, Laura Ferrés y Liz Lobato.

Estarán presentes también realizadores y realizadoras de distintas partes del mundo, con diversas miradas y búsquedas estéticas, para acompañar las películas que forman parte de la programación. Entre ellas y ellos, visitarán al Festival Fernando Frías de la Parra, Meredith Hama-Brown, João Salaviza y Renée Nader Messora, Gonzalo García Pelayo, Paulo Abreu, Liz Lobato, Marco Panatonic, Shane Atkinson, Alessandro Pugno, André Novais Oliveira, Martha von Mechow, Francisco Rodríguez Teare, Javier Macipe y Víctor Iriarte.

En la 38ª edición habrá siete secciones competitivas oficiales, entre las que se cuentan la Internacional, la Latinoamericana y la Argentina –estas últimas divididas entre cortometrajes y largometrajes–, Estados Alterados y En Tránsito / Work in Progress (WIP).

La Competencia Internacional cuenta con participación de once países en once títulos, entre los que se presentarán seis estrenos mundiales: las argentinas Elena sabe (Anahí Berneri), Partió de mí un barco llevándome (Cecilia Kang) y Las almas (Laura Basombrío); la peruana Kinra (Marco Panatonic); la portuguesa UBU (Paulo Abreu) y Animal/Humano (Alessandro Pugno), coproducción entre España, Italia y México.

Los jurados de las distintas secciones estarán conformados por Charles Tesson, Celina Murga, Mimi Plauché, Prano Bailey-Bond, Tana Schémbori, João Pedro Fleck, Laura Paredes, María Paula Lorgia, Toby Poser, Haroldo Borges, María Álvarez, Flavia Dima, Leandro Listorti, Juliana Antunes, Florencia Schapiro, Felipe Guerrero y Marcela Santibáñez.

Los focos temáticos de este año estarán dedicados al realizador argentino Esteban Sapir; a la actriz, guionista y directora española Ana Mariscal; a la influencia mutua entre el cine y los cómics; al cine de Georgia, con tres películas seleccionadas y presentadas por el director georgiano Aleksandre Koberidze; y Fantásticas: nuevas voces del cine británico de género. Con el apoyo del Instituto Francés y la Embajada de Francia en Argentina se realizará el foco Historia(s) del cine francés. Además, en la sección Super 8/16 mm se podrán ver películas dirigidas por Marta Minujín, Leandro Katz, Elda Cerrato, David Lamelas y Narcisa Hirsch.