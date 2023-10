La vicegobernadora electa, Gisela Scaglia, ratificó la línea de neutralidad que hasta el momento ha trazado la alianza Unidos para Cambiar Santa Fe respecto del balotaje presidencial del 19 de noviembre. "Ninguno de los dos es mejor, ni Javier Milei ni Sergio Massa, porque yo trabajaba para que fuera Patricia Bullrich, pero no será. De cualquier modo, sea quien sea el presidente, nosotros tenemos la responsabilidad de tender un puente de diálogo", dijo la dirigente del PRO y compañera de fórmula de Maximiliano Pullaro.

Scaglia habló ayer por Radio 2 desde Arabia, donde participa de la misión oficial de los gobernadores Omar Perotti y Juan Schiaretti, en busca de financiamiento para la construcción del acueducto bi provincial. Consultada acerca de su posicionamiento personal de cara a la definición electoral, la legisladora oriunda de Gálvez tomó distancia.

"Lo principal es cuidar la alianza Unidos, que se mantuvo cuando en las PASO teníamos distintos candidatos y en la general también: recordemos que una gran parte de esta fuerza apoyamos a Patricia Bullrich y otra parte apoyó a Juan Schiaretti, y sin embargo seguimos unidos por el interés de la provincia", dijo quien, no obstante, en las primarias estaba alineada con el sector de Horacio Rodríguez Larreta, vencido por Bullrich.

"Esta tiene que ser otra oportunidad de demostrar a la Argentina que no importa a quien vote si podés cuidar lo más importante, que es la institucionalidad y los proyectos de la provincia. Con Maxi vamos a trabajar para eso. Lo fundamental es que Unidos siga existiendo con el correr de los años. Esa es nuestra prioridad", recalcó.

Scaglia se mostró a disgusto por el estallido interno de Juntos por el Cambio que se ventila en la agenda pública de estos días. "No me gusta verlo en los medios. Las discusiones deben darse adentro. Y en lo personal, no me siento con ninguna superioridad para decirle a la gente qué tiene que votar. El voto es secreto y hay que respetarlo", afirmó.

Para el final dejó un atisbo de lo que pareció un dejo de apoyo a La Libertad Avanza, cuando señaló: "Imposible decir quién es mejor en el objetivo o en la perspectiva de una mirada de cambio. Pero sea uno u otro, habrá que tener acuerdos y no cortar el diálogo", concluyó.