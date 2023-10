La primera Empresa de Base Tecnológica de la UNAHUR se formó durante la pandemia, dio trabajo a estudiantes y permitió el regreso a las aulas. Hoy, la universidad acaba de lanzar su segunda empresa dedicada al Software y proyectan más, que permitan ofrecer trabajo a estudiantes de sus carreras.

El proyecto de Empresas de Base Tecnológica de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) nació en plena pandemia, de forma inesperada e impulsado por la necesidad de encontrar una solución interna a las problemáticas que sacudían al mundo. En 2021 la universidad bonaerense debía dejar atrás la virtualidad y regresar a las aulas, pero para esto tenía que encontrar modos de garantizar la seguridad de los estudiantes. Controlar el dióxido de carbono en el aire parecía ser el camino y, en vez de destinar fondos públicos a comprar estos equipos a privados, la UNAHUR reunió a profesionales y estudiantes para fundar una empresa que diseñó y fabricó en tiempo record tres mil quinientos medidores.

La pandemia pasó y estos equipos quedaron en desuso, pero el éxito de esta experiencia estableció sólidos pilares para el crecimiento de la primera empresa de la universidad: FuthurTech SA, especializada en el mercado de robótica educativa. Al día de hoy, esta empresa vende sus kits de robótica a instituciones de todo el país, se autofinancia y emplea a doce estudiantes de grado bonaerenses que encontraron en su casa de estudio una salida laboral.

La experiencia de FuthurTech, abrió la posibilidad de crear nuevas empresas que permitieran abordar distintas problemáticas dentro del ámbito educativo, además de insertar a la universidad en el territorio bonaerense. Así nació “CodeWave SA”, la segunda y flamante empresa de la UNAHUR dedicada a desarrollar software y en asociación con una PyME local con más de veinticinco años de experiencia en el campo.

Una salida laboral dentro de la universidad

Los motivos de la creación de CodeWave son varios, pero uno de ellos está directamente vinculado a las necesidades más urgentes de los estudiantes bonaerenses. “Hay una realidad en Argentina con la formación de capacidades en programación e informática y es que es que los estudiantes hacen una, dos, tres materias y el mercado los toma, obligándolos a dejar las carreras sin terminar. Esta problemática existe desde que se fundó la Licenciatura en Informática en la UNAHUR y es un tema que preocupaba a los docentes de la carrera. Uno de los motivos de la creación de esta empresa fue ese: como una forma de retener a los estudiantes en sus carreras”, afirmó el Director de Vinculación Tecnológica, Ernesto Gallegos.

Si uno de los pilares de la creación de Empresas de Base Tecnológica es la vinculación territorial, CodeWave es el resultado de años de trabajo en esta área. Desde la dirección que coordina Gallegos, los profesionales de la UNAHUR trabajaron durante más de tres años en un programa que asiste a PyMES de la región en su transformación digital.

Graduados y estudiantes pueden aplicar para el proyecto.

Esta experiencia no sólo insertó a la universidad en el mercado del cordón metalmecánico constituido por San Martín, Tres de febrero, Hurlingham, Morón e Ituzaingó, sino que también les aportó herramientas que esperan poder aplicar en el desarrollo de CodeWave. “Me parece que la experiencia de conocer un poco mejor cuáles son los desafíos que tienen las empresas nos va a permitir poder dar soluciones eficientes a CodeWave y ofrecer servicios acordes a las necesidades del mercado. Hoy en día estamos viendo todo el tiempo cómo un montón de negocios sufren cuestiones relacionadas a la ciberseguridad, a no cumplir con estándares de trazabilidad de materias primas y logística. Un montón de cuestiones que son fácilmente solucionables a través de la implementación de desarrollo de software a medida”, afirmó el director.

El mayor y más inmediato reto de CodeWave es alcanzar la autonomía como empresa privada nacida del ámbito universitario. Según Gallegos, es ahí dónde esta experiencia previa jugará un rol importante: “Como cualquier proyecto que surge de lo público, el desafío es hacer de los fondos iniciales una generación de trabajo y no un depósito del que no surge nada. Me parece que hay, como cualquier empresa, un fin de autosustentarse. Eso tiene que ser un faro para todas nuestras actividades. En FuthurTech lo es, funciona”.

A diferencia de FuthurTech, el mercado de software de CodeWave es extremadamente competitivo. Si uno de los objetivos es ofrecer una salida laboral para los estudiantes del conurbano, la empresa universitaria debe poder estar a la altura de los salarios del mercado. Sobre este aspecto, Gallegos afirmó que “lo que hay que hacer es tener una empresa lo más competitiva posible. Si las otras empresas de software pagan buenos sueldos es porque consiguen buenos clientes y concretan buenos proyectos. Hay que aspirar a lo mismo, no menos”.

Crecer y competir

“En el próximo año buscaremos concretar la mayor cantidad de ventas posibles para poder crecer, para poder tener una empresa cada vez más fuerte, que pueda contratar más estudiantes, que pueda brindar soluciones cada vez mejores, más modernas, más baratas, porque cuando uno alcanza una economía de escala también puede bajar el precio de lo que vende”, afirmó Gallegos sobre el futuro de CodeWave, que ya emplea a doce nuevos estudiantes en su equipo de profesionales.

Como FuthurTech y CodeWave, la universidad tiene varios proyectos de Empresas de Base Tecnológica que buscarán dar salidas laborales a las distintas carreras de su casa de estudios. Frente a un mercado que exige resultados inmediatos sin tener en cuenta la formación de sus trabajadores, la UNAHUR busca crecer con propuestas privadas y competitivas, pero enfocadas en el desarrollo de sus estudiantes y en la aplicación de los conocimientos surgidos de la investigación bonaerense.