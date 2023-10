“Los invité a participar activamente de un Gobierno de unidad nacional, no solo a través de mesas de diálogo sino como funcionarios, tomando decisiones dentro del Gobierno. Aceptaron trabajar en la construcción y diseño de políticas públicas, y eso es muy importante”, afirmó Sergio Massa al salir de un encuentro a puertas cerradas con empresarios y dirigentes en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA). El mismo se dio en el marco de reuniones de la entidad fabril con candidatos presidenciales, aunque aún no se confirmó la participación de Javier Milei.

El ministro y candidato de Unión por la Patria defendió sus propuestas para el sector industrial. “Les conté cuáles son los objetivos para 2024-2027 en términos de equilibrio fiscal, de superávit comercial, de reducción de impuestos para las pymes, eliminación de impuestos para aumentar las exportaciones, de blanqueo laboral y sobre todo de desarrollo industrial. Creo que tenemos que construir un país en el que la suma de trabajo y producción nos permita garantizar no solo el aumento de las exportaciones sino además el aumento de la participación del salario en la distribución del ingreso”, señaló Sergio Massa en diálogo con periodistas.

Las reformas en el mercado laboral que plantea Massa buscan promover la inclusión y el empleo en blanco, según indicó. Al respecto, el ministro se distanció de otros candidatos o modelos neoliberales, ya que dijo que “Martínez de Hoz, Cavallo y Macri. No hay mucho que explicar. Perdimos todos los proyectos industriales con ellos, entre 2015 y 2019 perdimos más de 30 mil pymes y más de 300 mil puestos de trabajo”. Acompañaron al ministro, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, el vicepresidente segundo del Banco Central, Lisandro Cleri, y el jefe de asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur.

Desde la UIA señalaron que “en el primer tramo de la reunión se abordaron la actualidad de los sectores y las regiones productivas del país, la evolución de los indicadores de actividad industrial, la proyección de variables para los últimos dos meses del año y el impacto de la coyuntura económica en el sector productivo: acceso a insumos importados, deuda comercial, implementación del tipo de cambio para exportadores y acuerdo con el FMI”.

El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y Massa tuvieron un cruce en septiembre durante la celebración del Día de la Industria en Paraná, Entre Ríos, por las autorizaciones para importar. Al respecto, Massa indicó que las llamadas SIRA se implementan dado el contexto que impuso la peor sequía de la historia nacional y el acuerdo con el FMI. “Por más que algunos medios lo quieran soslayar, Argentina iba a exportar 100.000 millones de dólares este año y sólo exportó 79.000 e importa 90.000 millones de dólares”, reiteró ante la prensa.

Gabinete

“Tengo la decisión de llevar adelante los cambios que hagan falta para consolidar el desarrollo industrial de la Argentina”, afirmó Sergio Massa, quien además invitó a los representantes de la UIA a “participar activamente de un gobierno de unidad nacional, no solo a través de mesas de diálogo sino como funcionarios tomando decisiones dentro del gobierno”. Ante las consultas, Massa dijo que los directivos de la UIA no le pidieron los nombres de su futuro gabinete económico.

En cuanto a las conversaciones con los industriales, completó: “les preocupa mucho que la Argentina necesita más inversión ferroviaria para bajar sus costos en materia de transporte, y les preocupa también que aparezcan propuestas que de alguna manera buscan romper los bloques económicos que abren mercados para Argentina”, diferenciándose en este sentido de la Javier Milei respecto de sus ideas de romper relaciones con China.

Por otro lado, agregó: “les pedí que pensaran cómo ampliamos el mercado de capitales argentino y cómo generamos empresas argentinas que fueran también instrumentos de ahorro”, dijo Massa.

Otro contrapunto con Javier Milei lo marcó en relación a la quita de subsidios que mantienen regulado el precio de los combustibles: “con la liberación de precios que propone Milei, la nafta valdría 800 pesos, hoy está 320 pesos. No se puede plantear de un día para el otro llevar la nafta a ese valor porque eso es destruir la economía y el bolsillo de los argentinos”.

También le respondió a Patricia Bullrich, quien manifestó que ojalá "explotara todo antes del 19 de noviembre". Massa señaló “voy a trabajar no solamente hasta el 19 sino después, sea cual sea el resultado de la elección, para que Argentina no tenga explosiones que lastimen a la gente, tengo una mirada constructiva a la hora de hacer política, no pienso en cómo lastimo al otro para ganar una elección”.