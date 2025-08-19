José Manuel López nació en Corrientes el 6 de diciembre del 2000. Le dicen el "Flaco". Mide 1.90 y, cuando comenzó su carrera, a sus siete años, ya era un chico alto.



Vivió con brutalidad el desarraigo y a los nueve ya estaba en Independiente. Hizo las inferiores, pero una lesión en la cadera puso su continuidad en suspenso y casi abandona elfútbol: "Era un problema en la cintura, en los huesos, casi no podía caminar", describe el delantero.

Sus ganas fueron más fuertes y siguió creciendo, pero en 2016 enfrentó otro obstáculo: Independiente ya no lo tendría en cuenta y tuvo que buscar nuevo club.

Lejos del fútbol de AFA, su camino siguió en la Liga Amateur Platense. Ahí fue jugador de San Lorenzo de Villa Castells, hasta que llegó a Lanús en 2017.

En el Granate formó parte de las juveniles, se fue a préstamo a Colegiales de Tres Arroyos y en 2021, en su regreso, debutó en Primera. Nicolás Russo, presidente del club, recuerda que firmaron contrato sin que tuviera representante.

Con Luis Zubeldía como técnico, compartió ataque con “Pepe” Sand y fue uno de los goleadores del Torneo, con 13 tantos. Su nivel lo llevó sin escalas al Palmeiras, donde lleva 84 partidos como titular, 47 goles y cinco títulos.

El llamado de Scaloni se da en la última fecha FIFA, para la doble jornada de Eliminatorias en septiembre: el 4 ante Venezuela en el Monumental y el 9 de visitante contra Ecuador.

La renovación del Campeón del Mundo

La convocatoria de José Manuel López se da en medio de un fuerte recambio que está atravesando la Selección.

En la lista preliminar también aparece un combinado que podría jugar en la Sub 20: Julio Soler (20 años), Franco Mastantuono (18 años), Claudio Echeverri (19 años), Nico Paz (20 años) y Valentín Carboni (20 años). Además de futbolistas con experiencia, entre los 22 y 26 años: Alan Varela, Leo Balerdi, Thiago Almada y Giuliano Simeone.

Todavía falta la depuración final, con la lista definitiva para la última doble fecha de Eliminatorias. Pero Argentina tiene varios frentes para el 2026: defender el título en el Mundial, escuchar la decisión que Messi tenga sobre su futuro y fortalecer una base de futbolistas jóvenes que serán la nueva cara de la Albiceleste.

El futuro llegó. Y es prometedor.