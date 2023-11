El próximo 13 de noviembre dos bustos recordarán a quienes iniciaron el actual período democrático en el país y en la provincia. Se trata de dos esculturas que estarán ubicadas en la Plaza de la Democracia -detrás del Palacio Legislativo de Salta y a pocas cuadras del centro histórico- para recordar a Raúl Alfonsín (UCR), primer presidente de la Argentina democrática, y a Roberto Romero (PJ), gobernador electo en la provincia norteña aquel octubre de 1983.



Durante la ronda de prensa, el vicegobernador Antonio Marocco explicó que la iniciativa que recuerda a los dos políticos que abrieron la reciente era democrática surgió de una Comisión Bicameral especialmente constituída para coordinar el acto por los 40 años de la recuperación del sistema republicano. Participaron en esa instancia funcionarios del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, a cargo de Ricardo Villada, y del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que encabeza Matías Cánepa.

Marocco anunció que en la inauguración de las dos esculturas, en dos semanas, se proyectará un audiovisual para repasar los principales hitos del período democrático. Durante ese acto, pautado con antelación para las 19 del lunes previo al balotaje, se distinguirá a los seis gobernadores de Salta electos desde 1983 a la fecha: Roberto Romero (f), Hernán Cornejo, Augusto Ulloa (fallecido y que fue también gobernador de facto de la última dictadura cívico militar), Juan Carlos Romero, Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz.



"Queremos poner en valor este período democrático. Quienes tenemos unos años recordamos el primer discurso de Raúl Alfonsín, muy significativo, para cerrar una etapa oscura en nuestro país", recordó Ricardo Villada, quién acompañó al vicegobernador durante el anuncio de ayer.



Urgencias

A tres semanas del balotaje que definirá el próximo presidente argentino, ni el vicegobernador, ni el ministro de Gobierno, y tampoco el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, pudieron escapar a las consultas de la prensa sobre cuestiones que urgen. Tras el anuncio del acto oficial por los 40 años de la democracia, se pasó a hablar de estos temas urgentes como la escasez de combustibles y el futuro del país en caso de que el ultraderechista Javier Milei derrote al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, el próximo 19 de noviembre.



"Se puede hacer negocios, pero primero hay que preservar lo que es de los argentinos", aseguró Marocco en alusión a la escasez de combustibles mientras subía por las escalinatas que en el Palacio Legislativo salteño conducen al salón de la presidencia de la Cámara de Diputados. En ese lugar se desarrolló la ronda de prensa. "Es muy complicado seguir recibiendo este tipo de especulaciones. Sabemos que se está normalizando", continuó el vicegobernador, que se encuentra en ejercicio del Poder Ejecutivo hasta el fin de semana porque el gobernador está en gira oficial por Estados Unidos.



"¿Por qué a 40 años de democracia ciertos grupos, al parecer vinculados a la nueva alianza PRO y La Libertad Avanza, realizan estas maniobras?", le consultó Salta/12. "Porque ellos no tienen como prioridad a los argentinos. Priorizan sus negocios en el exterior", respondió refiriéndose al faltante de combustible en el mercado interno nacional que provoca largas filas en las estaciones de servicio hace varios días. Sobre la ultraderecha como fuerza política en el nuevo escenario nacional, opinó que se trata de un espacio que "provoca estos simbronazos que tiene la democracia", pero añadió que esas alteraciones "se resuelven con más institucionalidad y por medio de la expresión de la voluntad popular".

El voto "ya marcó un camino el 22 de octubre y creemos que será el mismo el próximo 19 de noviembre", vaticinó Marocco en alusión a la instancia definitoria del balotaje para definir el futuro presidente. "Entendemos que no podemos seguir viviendo en el país de la especulación. Nosotros creemos que el camino que comenzó en 1983 va a culminar con una expresión popular muy fuerte en favor del candidato a presidente de Unión por la Patria", afirmó.



Para Marocco, el feriado del 20 de noviembre tampoco hará mella en el porcentaje de votantes del domingo del balotaje. "La gente tiene en claro que tiene que ir a votar. Uno de los miembros de la Cámara Nacional Electoral realizó ese pedido. Se tendría que modificar una ley nacional para modificar el feriado largo de ese fin de semana", declaró.

Este medio consultó por la gobernabilidad dentro de la provincia, debido a que La Libertad Avanza ganó en todos los departamentos que integran el territorio del Valle de Lerma (La Caldera, Capital, Cerrillos, La Merced, Chicoana, La Viña), también en Cachi y Los Andes. "Soy muy optimista: el 19 de noviembre se acaba", dijo sobre el predominio de la ultraderecha en esas jurisdicciones departamentales donde el oficialismo no logró revertir el resultado de las PASO del 13 de agosto pasado. "Los intendentes son de nuestro signo político, así que no habrá más ultraderecha en esos departamentos", aseguró el vicegobernador e invitó a las y los simpatizantes de La Libertad Avanza a integrar espacios de gestión para construir más democracia y no para destruirla. "Es muy fácil sentarse ante un medio de comunicación o redes sociales y criticar todo. Después de dos años de pandemia, de guerra, de sequía, de incendios, y de una situación económica muy frágil, comenzamos a cambiar la matriz productiva en la provincia. Estamos en una posición que vamos a poder disfrutar desde junio de 2024", anticipó.

Ya sobre el cierre, Ricardo Villada rechazó las críticas a la actual gestión de Sáenz, centradas en que las alianzas políticas del oficialismo cercenan el actual ejercicio democrático en la provincia. "Decir que no existe la oposición es injusto. Tengo diálogo con todos ellos. Son partidos que expresan una opinión diferente al oficialismo", dijo. Luego definió la democracia en un sentido amplio, "como una multiplicidad de opiniones que permanentemente están vigentes". Villada aseguró que la izquierda es actualmente "un sector coherente en cuanto a su discurso y opiniones, y expresa una posición diferente al gobierno". Opinó que la ciudadanía se desorienta cuando en la oferta electoral aparecen sectores que cambian permanentemente sus plataformas y mensajes. También criticó las alianzas entre espacios antes impensados. "La democracia es la concepción de un sistema, y me preocupa que esa forma consagrada en la Constitución sea puesta en tela de juicio", expresó.

"Hoy hay un candidato a presidente que cuestiona el federalismo y como provincianos que dieron origen a este país tenemos que expresar con claridad que queremos una organización democrática y representantiva, pero sobre todo federal. A 40 años de la democracia, no son cuestiones a revisar", argumentó Villada en alusión a las propuestas del candidato a la presidencia de La Libertad Avanza. "¿Qué pasa si Javier Milei gana el balotaje y como presidente decide cerrar el Congreso?", le consultó este medio. "No sé si querrá hacerlo, pero le aseguro que los argentinos y quienes tenemos responsabilidad institucional no lo vamos a permitir".