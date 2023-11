El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, salió a contestarle a Javier Milei, quien lo había acusado de robar en el rol de intermediario de planes sociales. Lo hizo a través de un video en el que afirmó que el candidato presidencial de La Libertad Avanza generó "decepción" en quienes creyeron que "iba a enterrar a la casta", tras sellar un pacto con Mauricio Macri y Patricia Bullrich para el balotaje. En esa línea, aseguró que el libertario se convirtió en "el peor de los traidores, el que traiciona sus propias convicciones".



Tras la difusión del video en el que el candidato de ultraderecha tomó distancia de sus propias propuestas y aseguró la gratuidad de la salud y la educación, entre otros servicios públicos que había prometido privatizar, Grabois salió con los tapones de punta. "¿Qué te pasa, 'León'? ¿Te mandaron al banco y lo sacaron al gato Mauricio para que juegue por vos? No te dejan ir a los canales y encima te dejaron en tu casa como ese salame de la computadora que decías el otro día, repitiendo letra por letra el spot de Patricia Bullrich, que vos sabés que es mentira, sabés que yo no robo", dijo en un video que publicó en su cuenta de TikTok.

Cooptado por el discurso del tándem Macri-Bullrich y con la campaña hacia el balotaje conducida por el expresidente, Milei apuntó hacia el dirigente social como parte del sistema al que se opone: "Siguen los planes hasta que se transformen en puestos de trabajo, sin (Juan) Grabois robando en el medio", dijo en la pieza audiovisual guionada. "Mirá viejo, yo sabía que estabas medio chapa, tus ideas siempre me parecieron horribles, pero casta no me dabas. Ahora, hasta a mí me engañaste, me imagino la decepción de todos los pibes que creyeron que de verdad ibas a enterrar a la casta. Te engañaste a vos mismo, engañaste a los demás, será por eso que el león ya no ruge como antes", replicó Grabois.

Por otra parte, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos recordó el episodio que protagonizó el libertario hace unos días en un estudio de televisión, cuando reaccionó en forma desmedida a un supuesto murmullo que le impedía hablar: "¿Serán esas acaso las voces que escuchás en tu cabeza? ¿No te estarán diciendo traidor? Y el peor de los traidores, el que traiciona sus propias convicciones".