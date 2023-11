El pibe pasa al cuarto oscuro del balotaje. Está decidido a votar a Javier Milei de presidente. Por la pinta, se supone que tiene unos 20 o 22 años. O tal vez un poco más. Busca la boleta de La Libertad Avanza (LLA). La pone en un sobre. Está por encaminarse hacia la urna para depositarlo.

"Un momento", advierte Mauro González a Buenos Aires/12. El pibe no puede escucharlo sencillamente porque es hipotético. "Pero siempre se menciona a jóvenes que votan a Milei, ¿no?", pregunta el dirigente gremial empresario.

--Surgió de la calle, de redes sociales, encuestas.

--Cuando uno tiene derechos adquiridos (aguinaldo, vacaciones, etc.) piensa que no los va a perder nunca. Nosotros decimos que con MIlei se van a perder. Me dicen que "nooo, ¿cómo se van a perder? Pero sí que se pueden perder.

--Sería la primera vez que se pierden en casi 80 años.

--Vamos a los hechos: Carlos Menem prometía la Revolución Productiva y el Salariazo, ¿no? No hubo nada. Mauricio Macri prometía la pobreza cero y aumentó la pobreza terriblemente. Decía Macri que ningún trabajador iba a pagar Ganancias. Cuatro años después, cada vez más pagaban el impuesto. Milei promete cosas que ya han fracasado.

No fue magia

González (51 años) nació en la capital, pero se crió en Berazategui, una de las ciudades germinales del peronismo. Estudió administración de empresas. La madre era peluquera. El padre tuvo tantísimos empleos, vendió repuestos de automotores e hizo colocación de vidrios. González hizo su propio camino al andar y terminó creando la empresa Zadig.



--¿Por qué creció el voto a Unión por la Patria?

--Porque ha calado muy profundo entre los trabajadores y los empresarios la necesidad de un gobierno que priorice la producción y el empleo frente a la especulación y la concentración económica. Es la razón de esta remontada desde las PASO hasta la primera vuelta.

--Se logró caminando territorios.

--Fue cuestión de recorrer cada distrito en un diálogo con nuestros trabajadores, colegas y proveedores. Estamos muy confiados que en el balotaje vamos a tener una excelente performance. Hay que trabajar más que nunca. No vamos a claudicar en nuestras banderas por el fortalecimiento del mercado interno y el desarrollo de las economías regionales. Trabajar hasta la última gota de sudor para que Sergio Massa sea presidente.

--¿A qué atribuye la reelección como gobernador de Axel Kicillof?

--A la importancia de sus políticas públicas. A que haya sostenido y fomentado la actividad económica y la transformación de la provincia. Fue un triunfo contundente. Esas políticas deben encuadrarse con las que se van a implementar a nivel nacional con Massa. El año que viene va a ser muy próspero.

Piromanías

González es también muy activo en la campaña nacional. Integra la Mesa Nacional Pyme Massa Presidente.

--Ahora se abrió un escenario electoral diferente.

--Es muy alentador. Y está claro que si al país lo administra Milei, las políticas públicas caerán en saco roto. Si las administra Massa, va a priorizar el empleo, la producción, la inclusión social y el trabajo argentino.

--Pero el discurso opositor de 'exterminio' sigue en pie.

--Es como decir que lo hace el otro está todo mal. No es algo racional, es emocional y un votante debe ser racional. Nosotros estamos muy esperanzados. Hay que involucrarse. Hay que levantar la voz. No hay que esconderse debajo de la cama.

--Es una campaña bajo amenaza.

--Se trata del conocido antiperonismo de la década del '50. Ahí se llegó a un límite. Y tuvimos un bombardeo a la ciudad de Buenos Aires con cientos de víctimas. .

--MIlei había llamado a retirar el dinero de los bancos.

--Fue una irresponsabilidad inusitada, total. No lo dijo como economista, ¡es un candidato a presidente! Es de una gravedad altísima.

--Es una frase incendiaria.

--No solamente jugó con los ahorros de todos los argentinos sino con el entramado productivo del país. No pasó en la historia que las cámaras financieras salgan, en un comunicado, a pronunciarse en contra.

Silla rota, fábrica cerrada

En la década noventista, la del peso supuestamente igual a un dólar, González vendía servicios de publicidad y marketing. Será por eso que le viene a la mente una propaganda de la dictadura cuando un hombre bien vestido, de saco y corbata, casi se cae de traste al suelo por sentarse en una silla made in Argentina mal hecha.

--¿Hay que venerar lo importado?

--La publicidad de la silla "industria nacional" que se rompía generó un impacto devastador. No era un mensaje subliminal. El problema se agravó luego con la apertura económica de Domingo Cavallo en el gobierno de Menem y continuó con Fernando de la Rúa hasta llegar a la peor crisis de nuestra historia.

--¿Comparte las últimas medidas económicas?

--Lo que hizo Sergio Massa fue devolver poder adquisitivo a los trabajadores después de la devaluación de 22 por ciento. Convengamos que si no hubiera existido ese sostenedor social, estaríamos atravesando una gran crisis. El candidato de las Pymes es Massa. Milei habla de cuestiones financieras, de ajustes, de recetas que han fracasado. Fue la política de José Martínez de Hoz que desmanteló el aparato productivo.

--¿Qué había cambiado con el gobierno de Néstor Kirchner?

--Puso el valor en el trabajo, la producción, la educación. Ahora es una locura lo que plantea Milei de terminar con la educación pública gratuita.

--¿El enojo social se justifica?

--En estos cuatro años de Alberto Fernández no se pudieron resolver necesidades que dejó el macrismo. Con Macri perdimos 25.000 Pymes, 33.000 quioscos y almacenes. Después vino la pandemia, la guerra (en Ucrania). Se perdieron 20.000 millones de dólares por la sequía. Pero la actividad se sostuvo. ¿Alcanza? No, no alcanza. Y nuestro país tiene una historia muy traumática con la inflación. El organizador social debe ser el trabajo y la producción. La clave es la movilidad social ascendente como política de Estado.

¿Taparlas con lonas?

González afirma que un eventual triunfo de Milei sería como un terremoto para la pequeña y mediana empresa.

--¿Las Pymes bonaerenses viven o sobreviven?

--Te doy un caso concreto. Estoy ampliando mi industria. Compré una máquina para tomar trabajadores nuevos y aumentar la producción. La máquina la pago en dólares a 5, 10 o 15 años. ¿Qué pasa si cambia la política? Si abren las importaciones, ¿qué pasa? No sólo voy a tener que tapar mi máquina con una lona. Los trabajadores de esa máquina van a quedar desocupados. Y encima, ¿con qué recursos van a consumir y alimentar el círculo virtuoso de la economía?

--De eso no se habla.

--Pareciera que lo especulativo, el precio del dolar, de los bonos es lo único que interesa. Se crea incertidumbre. No podemos planificar las ventas, la generación de empleo.

-- ¿Pueden importar insumos?

---Nuestra matriz productiva es dependiente de la importaciones. Cuanto más producimos más dólares requerimos. Y hay que decirlo: no hay dólares.

--¿El balotaje viene también con toque dramático?

--Cada 4 años no se sabe cuál va a ser el destino de la Argentina. Pero se habla de propuestas extremas. Si Milei llega a ser presidente, no van a desaparecer 25.000 Pymes: van a desaparecer todas. Entonces hay que entender que lo que podés elegir puede ser peor.

Pilchas de laburo

González fabrica ropa de trabajo para empresas de seguridad y limpieza, entre otras. Participa de licitaciones. Recibe asistencia de la Provincia.

--¿Por qué se hizo industrial?

--No me viene de familia. Fue un emprendimiento mío. En 2003-2004 cambia la política con Kirchner. Nuevas industrias y nuevos trabajadores. Los sindicatos establecen pautas de seguridad e higiene. La indumentaria pasa a ser un factor primordial. Y así nace la idea y se funda la empresa en 2005.

-¿Su producción refleja el nivel de actividad económica?

--Sí, vamos creciendo de la mano del auge industrial. Es una relación directa: más trabajo necesita más ropa.

--¿Cuánto sufrieron con Macri?

--Nos impactó la pérdida de empleos. Al cambiar el gobierno en 2019 volvimos a crecer.

--¿Y en la pandemia?

--Nos reconvertimos para el sector sanitario. En 2022 duplicamos el plantel. Ahora si me preguntás: vas a invertir? Tengo muchísimas ganas. Me gustaria llevar el plantel a 40 personas, el doble.

--¿A quién le venden?

--Nos presentamos a licitaciones. O hacemos ventas directas a clientes.

--¿Fabrican mamelucos de operarios o uniformes de bomberos, por ejemplo?

--Mayormente es indumentaria para empresas de seguridad o de limpieza.

--¿Reciben ayuda de la Provincia?

--Nos viene acompañando con políticas productivas, con programas, con el ministro de la Producción, Augusto Costa. Nos reembolsan líneas de crédito y creación de nuevos empleos.