Lima había puesto la vara alta. Tanto para la delegación argentina como para la organización. El quinto puesto parecía difícil de repetir, teniendo en cuenta distintos factores como el desfinanciamiento, el contexto económico y la renovación de atletas en algunas disciplinas. Argentina se mantuvo gran parte de los Juegos Panamericanos fuera del top 10 del medallero y en los últimos dos días la cosecha creció gracias a algunas actuaciones individuales sobresalientes y, como siempre, las definiciones de los deportes en equipo que nunca fallan. La delegación quedó séptima en el medallero con 17 preseas de oro, 25 de plata y 33 de bronce. En Lima 2019 habían sido 33 de oro, 33 de plata y 34 de bronce. Hay un dato para tener en cuenta y dimensionar que la actuación argentina fue la esperada: de los últimos cuatro Juegos Panamericanos, con la excepción de Lima, en tres la posición fue la misma y cosecha de medallas fue exactamente igual en cuanto a la cantidad. En Guadalajara 2011, en Toronto 2015 y en Santiago 2019, Argentina obtuvo 75 medallas en cada edición.

Con respecto al evento que acaba de finalizar en la capital chilena, el sábado fue un día clave en el que se consiguieron nueve doradas que en algunos casos valieron mucho más que eso: Las Leonas y Los Gladiadores consiguieron su clasificación olímpica. El básquet venció a Venezuela y el rugby seven a Chile en la final, mientras que el vóley no pudo repetir lo hecho en Toronto y en Lima y se quedó con la plata al caer con Brasil por 3-0 en la fina. En canotaje Agustín Vernice revalidó su poderío continental y se quedó con la de oro en K1 1000 y en K4 500. La vela cosechó dos oros: el de Bosco/Majdalani en Nacra 17, que se oficializó después de haber estado asegurado días atrás y el de Alsogaray/Sciarra en Snipe. El oro más emocionante de la jornada fue el de Belén Casetta, la atleta marplatense fue mamá hace menos de seis meses y se había entrenado durante casi todo el embarazo. En mayo fue mamá de Lina y al poco tiempo volvió a la actividad con un solo objetivo: Santiago 2023. Casetta iba cuarta cuando faltaba una vuelta de los 3000 metros con obstáculos, pero metió un sprint final impresionante y dejó atrás a la brasileña y a la canadiense que venían liderando la prueba para quedarse con el oro y marcar récord panamericano con un tiempo 9:39.47. La alegría fue doble cuando en zona mixta festejó con su hija en brazos.

Otra actuación muy destacada fue la plata que obtuvo Germán Chiaraviglio en salto con garrocha, el santafesino participó de su quinto panamericano y se quedó con la tercera medalla de su carrera. Había sido bronce en Río 2007 y plata en Toronto 2015. En esta edición, que probablemente haya sido la última, logró repetir lo conseguido hace 8 años con una marca de 5.50 mts.

París y la culminación del ciclo olímpico

El ciclo olímpico comenzó en Asunción, donde Argentina volvió al podio después de 16 años, siguió en Santiago de Chile, donde la delegación nacional parecía que iba a concluir con una actuación por debajo de lo esperado y terminó cumpliendo gracias a las medallas de los últimos dos días. Esta edición entregó la mayor cantidad de plazas olímpicas en la historia de los Juegos Panamericanos. ¿Quiénes consiguieron su pasaje a París?

Fernanda Russo estará en sus terceros Juegos Olímpicos en rifle de aire de 10 metros al igual que Federico Gil en skeet. Franco Serrano, terminó quinto en pentatlón moderno y también sacó su boleto a la capital parisina. El tenis era otro de los deportes que habilitaba a los finalistas a jugar en los próximos Juegos Olímpicos: Lourdes Carlé y Facundo Díaz Acosta lograron esa plaza aunque dependerán de algunos requisitos como estar dentro de los 400 del ranking ITF o que no haya más de cuatro clasificados por país. En vela, una de las disciplinas que siempre trae alegría a la delegación nacional, Catalina Turienzo, Francisco Saubidet y Chiara Ferreti lograron clasificarse a la próxima cita olímpica. José María Larroca fue el que lo logró en equitación. Finalmente, Los Gladiadores, Los Leones y Las Leonas también lograron el oro en Santiago y sellaron su plaza para el año que viene en París.

La organización

"Nuestro punto de encuentro" fue el lema de Santiago 2023. Si bien algunas cuestiones mejoraron con el correr de los días, hubo muchas fallas organizativas que complicaron el normal desarrollo de algunas disciplinas.

El error más grave fue el de la marcha de 20 km. Los relatores no entendían cómo se podía haber bajado el récord en 11 minutos. Lo que en realidad ocurrió fue que la medición estaba errónea y el recorrido había sido de 3 km menos. Otra dificultad que hubiera sido una definición insólita fue en Viña del Mar en la final de handball femenino. Argentina y Brasil no solo disputaban la medalla de oro sino también la plaza olímpica, que de no ser porque paró la lluvia se habría definido por sorteo. Las goteras del Polideportivo nunca fueron arregladas y la organización tuvo suerte que durante el masculino no llovió tanto. Hasta el director del Comité Organizador, Harold Mayne Nicholls, estuvo aquel día para ver cuánto resbalaba el piso. Después de dos horas y media de atraso la final se jugó y Brasil se llevó el oro.

En el segundo día en taekwondo la organización paró el desarrollo de dos combates cuando se dio cuenta de que el cuadro de competencia estaba mal armado. El challenge en el vóley se utilizó en la rama femenina, pero luego se suspendió con la masculina porque tardaba mucho la resolución de cada punto. En surf los carteles de puntuación tenían orientación al mar en lugar de al público. La infraestructura del evento salvo en el caso del handball fue buena. Un gran legado deportivo le quedará a Chile para su desarrollo deportivo que viene en crecimiento. El anfitrión hizo su mejor actuación histórica en cantidad de medallas al conseguir 79 en total, 12 de oro, 31 de plata y 36 de bronce. En Lima también había quedado en el octavo puesto con menos medallas pero con un oro más.

Hacia París 2024

Este domingo por la noche la ceremonia de clausura se realizará en el Estadio Bicentenario de La Florida, otro recinto alejado del Estadio Nacional. Isabel Di Tella, medallista de oro en esgrima, y Facundo Conte, medallista de plata en vóley, serán los abanderados del cierre panamericano en el que se apagará la llama. Una llama que volverá a encenderse el 16 de abril de 2024 en Olimpia y llegará a Marsella el 8 de mayo para que comience el recorrido hasta llegar a París el 25 de julio de 2024, el día que comenzarán los Juegos Olímpicos.