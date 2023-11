El reconocimiento que Gabriel Heinze cosecha sobre su trabajo no se corresponde con lo que hace el equipo en cancha y su paso por el club como entrenador transita los últimos días. Lo que le faltaba al equipo leproso es perder de local ante un rival que pelea por la permanencia. Sarmiento se impuso anoche en el Coloso con el único mérito de no verse superado jamás en el juego por el rival. El conjunto de Facundo Sava controló a un desorientado Newell’s y se hizo de tres puntos que le permiten soñar con la permanencia por una gran definición de Kaprof.

Newell’s necesitaba ganar para clasificar a cuartos de final; Sarmiento para evitar el descenso. Había mucho en juego, pero los jugadores no lo advirtieron. Porque el partido no tuvo fútbol en las áreas. En los leprosos Velázquez se anticipó siempre y por eso el equipo de Sava no llegó a poner con riesgo la pelota en el área de Hoyos. Y la Lepra, como ya se sabe, no tiene inspiración para jugar en ataque y se repitió en movimientos previsibles.

Para peor a los pocos minutos se lesionó Sordo y Heinze metió en cancha a Balzi, de participación intrascendente, como cada vez que juega. Newell’s no tiene talentos ofensivos. Ni libreto colectivo que lo reemplace. Ferreira no asumió la conducción y May retrocedía mucho para tomar contacto con la pelota. La Lepra hacía todo mal.

Es que solo las jugadas de González por derecha hicieron ilusionar a los hinchas con goles. El delantero lo intentó con zurdazo apenas desviado por el segundo palo y con un remate que cayó en las manos de Devecchi. La incapacidad de los rojinegros para generar una jugada de gol llegó a desanimar a todos los hinchas en el Coloso del Parque.

La apatía en Newell’s se profundizó en el segundo tiempo. Le dio así la oportunidad a Sarmiento de apostar por ganar. Para la visita los tres puntos tenían un valor significativo en su lucha para no descender. Pero era tan malo lo que hizo la Lepra que el que se desesperó fue el equipo de Heinze. Porque Sarmiento controló siempre a Newell’s. Nunca perdió el libreto y lo que todos presumían que podía suceder llegó al promediar el complemento: Kaprof recibió la pelota a la carrera sobre el área grande y marcó la ventaja con toque de derecha al palo izquierdo de Hoyos.

Si Newell’s ganaba se metía en cuartos de final. Pero en el juego no tuvo ninguna razón para poder reclamar meterse en la pelea grande. El equipo no sabe qué hacer con la pelota. Lo que abunda es la impotencia. Y los cambios que hizo Heinze reflejaron su desesperación: metió a Recalde, Vangioni, Pablo Pérez y Méndez. Los hinchas volvieron a expresar su desilusión con el equipo y los jugadores no pudieron ocultar los nervios. El partido no salió nunca de la mitad de la cancha. Para interpretar la gravedad de la situación, anoche Newell’s perdió otro partido en el cual no generó ni una ocasión de gol.

0 Newell’s: Hoyos; Schott, Glavinovich, Velázquez, Ortiz, Martino; Sforza, Gómez, Ferreira; Sordo, May, González. DT: Gabriel Heinze.

1 Sarmiento: Devecchi; Bettini, Paredes, Insaurralde, Gabriel Díaz; Mainero, Quiroz, Martínez, Arismendi; Marinelli, Fontana. DT: Facundo Sava

Goles: ST: 21m Kaprof (S).

Cambios: PT: 11m Balzi por Sordo (N) y 14m Calcaterra por Martínez (S). ST: 17m Recalde y Méndez por Ferreira y Schott (N), 20m Kaprof y García por Fontana y Quiroz (S), 28m Pablo Pérez y Vangioni por Sforza y Martino (N), 35m Gallardo y Mónaco por Díaz y Marinelli (S).

Arbitro: Hernán Mastrángelo

Cancha: Coloso del Parque